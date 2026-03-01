我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台日交流賽期間，日媒《東京體育》也特別撰文報導台灣啦啦隊CT AMAZE，稱其為「銀河系美女軍團」。（圖／挺悍運動行銷提供）

中華隊出征2026年WBC世界棒球經典賽，全力瞄準複賽資格，專屬應援團「CT AMAZE」也成場邊嬌點。本次出動12金釵在東京巨蛋應援，日媒《東京體育》也撰文報導，下標：「來自台灣的『銀河系美女軍團』」，並點名最受關注的2大女神：味全龍「小龍女」林襄與中信兄弟峮峮。因應中華隊出戰經典賽，中職也再度豪組國際賽限定CT AMAZE啦啦隊赴日應援，集結中職6隊人氣女神，總名單高達36人，因位置有限，最終只有其中12人能隨隊，飛往東京巨蛋在場邊應援。台日交流賽期間，日媒《東京體育》也特別撰文報導台灣啦啦隊CT AMAZE，稱其為「銀河系美女軍團」，提到中職啦啦隊成員在台灣宛如偶像團體，每位成員都隸屬不同的專業經紀公司，活躍於媒體和廣告界，其中以林襄與峮峮最受矚目，兩人都曾登上日本雜誌，在日本也具備知名度。日媒也提到，CT AMAZE即將把在台應援魅力，完整搬到日本，在東京巨蛋經典賽上重現，但只有12人獲得前往應援機會，儘管選拔過程十分嚴格，但一些隊員已經購買了機票，即使最終未能入選，也計劃自費前往日本。日媒也分析，在台灣社群媒體上，啦啦隊成員熱度有時甚至高過於球員，能夠與國際最高舞台上互動，不僅僅是應援，更是最好曝光自己的「宣傳機會」，「WBC對台灣啦啦隊員來說意義重大。雖然個人活動很重要，但前往日本，並利用社交媒體也能提升她們的知名度。這不僅能讓球迷開心，也是一種自我投資。」