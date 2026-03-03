我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李灝宇扛下中華隊經典賽先發二壘手，首場雖發生失誤，但打擊上也有安打貢獻。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊今（3）日把握最後一場公辦熱身賽機會，面對軟銀二軍5：1取勝，帶著勝利迎接正賽到來。本場雙安、1打點的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）成為中華隊獲勝功臣，堪稱中華隊完美第一棒人選，總教練曾豪駒賽後談到費仔，也大讚其攻守端表現都讓人放心，「這些都是我們所看到，也希望這個手感可以繼續保持下去。」費仔本場前兩打席都敲出安打，展現大聯盟等級打擊實力，守備端也坐鎮中華隊中外野防區。曾豪駒賽後表示，一直感覺到費仔很渴望為中華隊做貢獻，「他也把自己調整得很好。」曾豪駒隨後補充道，就他場邊觀察，「今天看到他的一個不管是打擊、守備上面，都讓我們感到放心，那就是我們所看到。也希望說這個手感可以繼續保持下去。」至於扛下最強二棒的旅美3A強打李灝宇，本場守二壘雖出現失誤，但也有安打貢獻，曾豪駒指出，「他今天的表現其實蠻好的。二壘守備上面，第一顆發生一些失誤，但我覺得或許在對場地的一個適應上面，可能還有一點時間，他也很快就去調整，後續處理了一顆雙殺守備。我覺得那個守備，其實就是他本來好的一個地方。」