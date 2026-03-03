我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊官辦熱身賽迎戰軟銀二軍，扛下第五棒的林安可單場雙安貢獻，展現火燙打擊手感。林安可休賽季跟著新東家西武獅春訓，台灣重砲實力連日媒也大動作報導，回歸中華隊後，本場官辦熱身賽被排進先發打第五棒DH，前2打席都敲出安打，還跑回中華隊第1分，成為獲勝功臣之一。林安可本場第三次上場打擊時，當時中華隊已取得3：0領先，中華隊氣勢高昂，有收看轉播的球迷，就聽到場邊傳來熟悉的台語，讓該位球迷笑說，「是誰在林安可打擊時在場邊大喊，跨幾咧蝦米叫西武的第四棒啦。」該片段在Threads上引發瘋傳，目前已經超過7000位球迷按愛心、170則留言，不少人猜測這句台語是台灣隊長陳傑憲喊的，「熟悉的聲音最對味」、「ㄔㄐㄒ你是隊長不是應援隊長」、「他沒用日文喊已經給安可面子了」