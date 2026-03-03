我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（3）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹二軍。台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）連續3打席上壘（2安打、1失誤），中華隊在2局上靠著失誤及安打串連，一口氣攻下3分，投手群輪流登板，未讓軟銀攻下分數，前5局取得3：0領先。此役開路先鋒「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），首打席就敲出安打，不過李灝宇敲出游擊方向滾地球，形成「6-4-3」雙殺打，最後陳傑憲敲出投手前滾地球出局，中華隊首局變相3上3下。2局上中華隊攻勢再起，一出局後林安可、吳念庭敲安，雖然鄭宗哲遭到三振，但蔣少宏的游擊滾地球造成對手失誤，中華隊先馳得點，取得1：0領先。隨後陳晨威敲出內野安打，帶有1分打點，並靠著巧妙的閃躲技巧盜上二壘，費爾柴德把握得點圈機會，敲出左外野安打，替中華隊攻下第3分，但陳晨威搶攻本壘失敗，形成第3個出局數。此役中華隊推出旅日投手張峻瑋擔任先發，雖然被敲安，加上二壘手李灝宇發生失誤，一度被攻佔得點圈，但張峻瑋穩住陣腳，用三振化解失分危機。2局上中華隊換投，胡智爲登板，投出1次觸身球，但也飆出2K，中華隊前2局取得3：0領先。3局上李灝宇率先敲安，但陳傑憲敲出二壘滾地球形成雙殺打，張育成中外野飛球出局，形成變相3上3下。4局上林安可敲安，吳念庭中外野飛球出局，鄭宗哲遭到三振，同時間林安可盜壘失敗，中華隊連2局變相3上3下。張奕在3局下接替胡智爲投球，一登板就飆出三振，雖然被敲安，但用雙殺打化解危機。4局下林詩翔登板，兩出局後被敲安，加上保送，被攻佔得點圈，但軟銀發動雙盜壘，最後形成夾殺出局，林詩翔驚險渡過失分危機。5局上中華隊又有得點圈機會，一出局後陳晨威選到保送，費爾柴德靠失誤上壘，李灝宇界外飛球出局，但陳傑憲也選到保送，中華隊在兩出局後攻佔滿壘，可惜張育成未能把握，敲出右外野飛球出局。5局下陳冠宇登板，演出3上3下，前5局中華隊取得3：0先。