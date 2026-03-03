我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開打在即，中華隊大軍目前已於日本宮崎集結完畢。儘管昨（2）日宮崎天氣不作美，官辦熱身賽對戰日本職棒歐力士猛牛二軍因雨取消，但這支「完全體」中華隊仍努力備戰，今（3）日將交手福岡軟銀鷹二軍，亦是正賽前最後一場實戰練習賽。中華隊陣中台、美混血大聯盟球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）不僅帶來頂級戰力，更用他極高親和力迅速征服全隊，有望在台灣複製經典的「努特巴爾（Lars Nootbaar）效應」。要在短時間內融入母語不同的團隊，對任何球員來說都是挑戰，但費爾柴德展現了極度開放的態度。他坦言，自己不會因為中文不好而尷尬，反而主動與隊友交流，「我會去了解大家在哪裡打球，有的在中職、有的在日職，這些日常聊天讓我很放鬆。」日前中職發布一張照片更在網路瘋傳。在機場時，隊友林家正親自當起「地理老師」，指著地圖向費仔介紹他母親的故鄉「台中」。費爾柴德眼神充滿溫度地說，「Lyle（林家正）跟我說了很多台灣的城市，這讓我能好好了解我媽媽的故鄉。」事實上，林家正是費仔披上台灣戰袍的關鍵推手，兩人在響尾蛇隊時期就建立深厚情誼，林家正對台灣球迷熱情的描述，是讓費仔動念參賽的最大動力。在昨日的賽前記者會上，日媒《日刊體育》展現高度戒心，頻頻詢問關於3月6日「台日大戰」的看法，甚至要求曾豪駒點出最期待的中華隊投打人選。面對日媒試探，曾總始終保持招牌微笑回擊，「台灣選手每個人都值得期待，我們是全員都想跟日本隊切磋，且是抱持著『贏過對方』的心態。」面對日本隊可能派出王牌山本由伸先發，曾總強調，球隊的好氣氛需要靠贏球來建立。雖然「完全體」剛集結就遇到大雨打亂熱身賽磨合，但全隊對於爭取最佳成績的共識高度一致，「在練習中，大家對於怎麼面對比賽的想法是一致認同的。」除了教練團，球員也早已進入戰鬥狀態。日媒追問如何壓制大谷翔平，旅美投手莊陳仲敖展現職業水準的觀察，「我有看去年季後賽，達比修對付大谷時投了很多內角滑球。」他強調，比賽不是只看數據，而是要觀察打者的長期習性。不過他也透露，受限於母隊運動家隊的使用規定，明日熱身賽他將不會登板，母隊也正積極配合中華隊的模式進行調整。另一位旅美小將沙子宸則表示，即便熱身賽取消，大家也沒有鬆懈，「回來多少有時差，今天進牛棚提升強度，就是要讓身體Run起來。」他認為自己經歷過資格賽的洗禮，這次準備步調相對有經驗，對抗日本強投也會秉持積極進攻好球帶的原則。