2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（2）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，在賽前記者會上，日媒《日刊體育》記者詢問有關於「台日大戰」問題，請中華隊總教練曾豪駒點出最期待的一投一野，對此，曾總表示，對全員都很期待，更直言是抱持著贏過對方的心態。在今日熱身賽的賽前記者會上，日媒《日刊體育》記者提問，並問到關於「台日大戰」相關問題，「請問曾監督在與日本隊的交戰中，最期待中華隊陣中哪位投手與野手，請告訴我理由。」曾總聽到問題後，露出微笑，並回應，「其實台灣選手每一個人都想要期待的。不管是投手或野手，都想要期待跟他們對決、交手。」曾總指出，中華隊是全員都想跟日本隊交流、切磋球技，更直言，是抱持著贏過對方的心態。根據多家日本媒體日前報導，日本隊王牌投手山本由伸高機率對中華隊先發，消息一出也成為高度討論話題，尤其是2024年中華隊在世界12強冠軍戰以4：0完封日本隊，不僅終止日本隊27連勝，更一舉拿下冠軍。山本若首戰投中華隊，被視為日本隊的復仇之戰。中華隊這2天在宮崎進行官辦熱身賽，明晚將飛往東京，3月4日中午進行正賽前最後一次練球，3月5日首戰碰上澳洲，3月6日晚間迎接最受矚目的「台日大戰，3月7日「晚接午」碰捷克，預賽最終戰則是3月8日中午遇到死對頭韓國，預賽5取2晉級8強淘汰。