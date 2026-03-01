我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明日宮崎SOKKEN球場降雨機率高達8成，但降雨量每小時僅1mm，順利開打機率並不是0。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.1）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊今（1）日於宮崎SOKKEN球場展開官方練習日，中華隊把握好天氣，進行室外打擊練習。明（2）日中華隊將與日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊進行官辦熱身賽，根據當地氣象預報，明日降雨機率高達80%，但降雨量僅1mm，開打機會並不是0，大聯盟工作人員也嚴陣以待，在中華隊離場後，立刻將出動大帆布，確保場地不受雨勢影響。中華隊今日於宮崎SOKKEN球場展開訓練，天氣非常好，甚至有點熱，中華隊除了古林睿煬、陳柏毓沒走進場內，其餘28人皆換上「CT」藍色練習衣亮相。台、美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「台灣隊長」陳傑憲依序拎著球棒上場打擊。旅美投手林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、林維恩等人，在入選中華隊後首度亮相，而備受期待的「怪力男」李灝宇，則是在打擊練習後，站上二壘防區，與游擊手鄭宗哲搭配、磨合，若無疑外，2人將是這次中華隊先發二、遊搭檔。經過2小時的練習時間，中華隊結束熱身賽前的最後一次團體訓練，大會工作人員在中華隊離場後，隨即將球場恢復，並且出動大帆布，將球場內野黑土區完全覆蓋住。值得一提的是，宮崎SOKKEN球場外野、界外區為人工草皮，只要雨一停，將大帆布的水往外野洩，整理時間應該不會耗時太久。唯一的變因就是雨一直下不停，讓比賽連打都無法打，中華隊就僅能在室內空間練習，無法演練戰術。根據當地氣象預報，明日午前降雨雖然高達80%，但每小時降雨僅1mm，12點後降雨率提升至90%，降雨量也僅3mm，開打機率並不是0。