2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（2）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，交手日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊，有別於昨（1）日練球的風和日麗，今日現場天氣並不樂觀，目前已經開始降雨，根據當地天氣預報顯示，每小時降雨機率高達90%，每小時降雨量落在3至4mm。中華隊今日推出旅日小將張峻瑋先發交手歐力士隊，但球場天氣卻不樂觀，日本時間8點20分左右開始降雨，根據目前當地最新氣象資訊，降雨機率高達90%，每小時降與量4mm。不過大會工作人員昨日就做好萬全準備，在中華隊結束練球離場後，立刻出動大帆布，將內野黑土區完全覆蓋。宮崎SOKKEN球場的外野、界外區為人工草皮，只要雨一停，將大帆布的水往外野洩，整理時間應該不會耗時太久。不過根據氣象預報顯示，今日降雨機率不會減緩，比賽是否能如期或延後開打仍交由大會判斷。若比賽順利開打，中華隊預計排出正賽打線，包含「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、李灝宇、鄭宗哲等美職體系球員都將上場，李灝宇、鄭宗哲將重組U18黃金二遊，費爾柴德高機率鎮守中外野，但若最終無法開賽，中華隊僅能在室內練球場進行團體訓練。