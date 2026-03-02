我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，隊長陳傑憲與其他球員們進行90分鐘官方練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊昨（1）日於宮崎SOKKEN球場展開官方練習日。美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）官網記者克雷爾（Michael Clair）昨日到場觀看中華隊練球，並採訪「台灣隊長」陳傑憲與投手教練王建民，克雷爾好奇中華隊賽後「跳舞」文化，也詢問陳傑憲對本屆賽事的期望，陳傑憲表示，「希望這批選手代表台灣，打到前所未有名次，超越過去的學長。」克雷爾昨日先前往宮崎球場採訪捷克隊與澳洲隊的練球，隨後馬不停蹄趕到宮崎SOKKEN球場觀看中華隊練球，他向《NOWnews 今日新聞》記者透露，這是他第一次離開日本的巨蛋球場，首次站上黑土球場。談到中華隊，克雷爾相當期待再現世界12強的精彩表現，但也直言，這組台、韓、澳競爭相當激烈。在中華隊結束練球後，克雷爾也把握時間採訪「台灣隊長」陳傑憲與投手教練王建民，《MLB Taiwan》也將這段訪問放上官方社群。被問到身為「台灣隊長」的隊長，陳傑憲表示，隊長不一定是球隊最強的，「是教練團跟選手溝通間的橋樑，這點我認為大家給我滿大空間去發揮，感謝大家相信我。」2024年世界12強期間，中華隊在賽後都會集合「跳舞」，克雷爾也好奇這項傳統，陳傑憲解釋，「賽後跳舞是母球隊（統一獅）的傳統，我們延續傳統，這時候跳舞，可以凝聚團隊氣氛，但這批目前還沒。」克雷爾詢問陳傑憲對於這次經典賽的期望，「這次比賽聚集世界好手，要得到好名次比較想象中困難，這是艱難的比賽，希望這批選手代表台灣，打出前所未有名次，超越過去的學長。」日前大聯盟官網預測本屆賽事20隊奪冠的可能性排名，克雷爾看好中華隊再度成為驚奇，以分組第2晉級8強賽，「前往邁阿密後，在那裡任何事都有可能發生。」他也分析，中華隊投手群非常有天賦，更點名林昱珉、徐若熙、林維恩與陳柏毓等旅外投手。