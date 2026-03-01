2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，經典賽主辦今（1）日公布門票相關規約，內容包含禁止發布比賽或練習的影像、影片等規定。除了3月5日至3月10日的該組賽事外，3月2、3日在大阪京瓷巨蛋舉行的熱身賽也同樣限制規定。消息一出，不少日本球迷氣炸，認為太過嚴苛，但事實上，該規則並非日本限定，而是預賽4個小組的共同規則。
經典賽門票規定公布 嚴禁上網發布比賽畫面
據《共同通信》報導，經典賽門票規定中，對於「比賽的全部或一部分練習、賽前、賽後、局間活動」等「任何照片、圖像、影片、音訊」以及「描述、解說」，「無論使用何種媒介，皆不得進行發送或協助發送」。日本職棒（NPB）去年也曾引入社群媒體（SNS）發布限制，但因外界認為限制過於嚴苛，隨後已進行放寬。
嚴苛規則不僅限於日本 預賽4組都通用
此消息一出，日本球迷隨即群起反彈。網路上不斷出現「只有日本這麼嚴格」、「日本轉播被Netflix壟斷，連觀眾投稿都要限制嗎」等批評聲浪。不過《東京體育》指出，如果僅有日本賽場適用如此嚴苛的規則，這樣的反應固然合情合理，但事實上，該門票規約在聖胡安、休士頓、邁阿密及東京等經典賽全部4個賽場皆為共通規則。
此外，規約中並未具體明訂罰則，若真的投稿後主辦單位會採取何種應對措施，目前尚不明朗。
