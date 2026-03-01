我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李茂上傳影片坦言被困在杜拜，直呼想回家。（圖／翻攝自微博）

伊朗昨（28）日遭到美國、以色列發射飛彈轟炸後，開始向中東其他國家發射空襲，杜拜機場、地標帆船飯店等皆受到攻擊，使得杜拜機場航班全數被取消，許多旅客滯留當地無法回家。以〈不得不愛〉一曲走紅的歌手弦子，近日與丈夫李茂赴杜拜度假，沒想到卻剛好被捲入混亂中，兩人不僅親耳聽見爆炸聲，更目睹帆船飯店起火，甚至因航班取消被迫滯留當地，直呼「好想回家。」弦子夫婦此行下榻於朱美拉棕櫚島海灘一帶，房間正對杜拜知名地標「帆船飯店」，李茂透過影片透露，事發當時他們正在海灘活動，突然聽到5聲沉悶爆炸聲，隨後親眼看見遠方飯店方向冒出火光與濃煙，場面相當震撼，他語氣難掩驚恐地形容，這是人生第一次感覺離戰爭如此之近。原定凌晨前往機場搭機返家的弦子夫婦兩人，卻因當地情勢緊張影響航班調度，航班臨時取消，兩人雖緊急改簽了其他班機，但新航班也被取消，至今仍無法順利離境，李茂在社群平台上坦言，這幾天心情起伏不定「真的很想回家」，畫面中神情憔悴、語氣低落，也讓粉絲相當心疼。突如其來的驚魂假期，也讓弦子與李茂的旅程蒙上陰影，粉絲紛紛湧入留言區替兩人打氣，希望他們平安返家。值得一提的是，長年移居杜拜的台灣女星吳辰君也在社群透露，近日在當地聽到劇烈爆炸聲響，形容氣氛明顯緊繃，顯示局勢對當地生活已造成實質影響。