▲WBC經典賽中華隊宮崎熱身賽首場因雨取消，投手沙子宸接受媒體訪問。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.02）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊，今（2）日於宮崎SOKKEN球場的官辦熱身賽因雨取消，錯失珍貴的磨合機會。旅美運動家隊投手沙子宸、莊陳仲敖在練球後接受媒體聯訪，日本媒體對2人的提問都與「台日大戰」有關，詢問沙子宸有無策略面對日本隊，更問莊陳仲敖會拿什麼球路壓制大谷，2人也分別作出回應，莊陳仲敖更舉出去年的大聯盟季後賽，「去年季後賽我有看，達比修對上他的時候，幾乎都是投內角滑球比較多。」中華隊今日官辦練習賽取消後，旅美投手沙子宸、莊陳仲敖接受大會賽後聯訪，日媒、台媒一同向2位投手提問。日媒所有問題都與「台日大戰」有關，也詢問2人對於以大谷翔平為首的日本隊打線看法。日媒詢問沙子宸，若登板碰上日本隊，有沒有壓制的策略，「打算用什麼方式壓制他們？如果我有上場的話，就是把我最好的東西拿出來，然後積極進攻好球帶。如果球數在我這邊領先的話，他們成功的機率就會下降。」沙子宸強調，會秉持搶好球數的原則去面對接下來的比賽，「對誰都一樣。」莊陳仲敖則被問到如果遇到擁有大聯盟球星的日本隊，很用什麼心態應對，「大家也知道日本就是出很多大聯盟選手，再加上他們是上屆的冠軍。如果自己丟到的話，也是盡自己最大能力去幫球隊拿下勝利。然後看可不可以在對決的時候，有更多想法去跟他們做對決。」隨後另一位日媒接著問莊陳仲敖打算用什麼球種壓制大谷翔平，「因為我自己本身就是在美職體系打球，加上會去看一些情蒐。大谷的話，去年季後賽我有看，達比修對上他的時候，幾乎都是投內角滑球比較多。」莊陳仲敖直言，一場比賽不會是看數據，而是看長期的攻擊習性，再去跟打者做應對。