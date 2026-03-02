我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費爾柴德強調在WBC開打前有一場實戰非常重要，希望能藉此機會加速熟悉隊友。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊大軍在宮崎集結完畢。身為陣中唯一的台美混血大聯盟球星，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）不僅以頂級的守備與打擊爆發力震懾全場，他在場下展現的極高EQ與親和力，更是讓這支「完全體」中華隊的化學效應迅速升溫。面對外界好奇的語言隔閡問題，費仔用他的「主動出擊」，完美詮釋屬於台灣的「費仔效應」。要在短短幾天內融入一支母語不同的國家隊，對任何球員來說都是極大的挑戰，但費爾柴德展現了極度開放的態度。當被問及如何與隊友建立連結時，費爾柴德坦言，自己不會因為中文詞彙量少而感到尷尬或不好意思。相反地，他選擇主動出擊，用最簡單、真誠的方式開啟對話，「目前跟隊友的聊天其實都非常地休閒、輕鬆。」費爾柴德分享了他與隊友的破冰秘訣，「主要就是去了解這些隊友們平時是在哪裡比賽，有的在中華職棒、有的在日本職棒等等。大概就是比較簡單的日常聊天內容。」這種不帶大聯盟球星架子、願意放下身段去認識每位本土與旅外隊友的真誠態度，瞬間瓦解了原本可能存在的文化差距，讓他在報到不到48小時內，就與團隊打成一片。回顧上一屆經典賽，日美混血球星努特巴爾（Lars Nootbaar）以熱情奔放的性格與招牌手勢，成功點燃了日本武士隊的團隊氣氛，成為奪冠的靈魂人物。如今，這股強大的正能量，正透過費爾柴德在中華隊內部發酵。對於加入球隊前「想像中的歡迎程度」與「實際體會到的感受」，費爾柴德給出了令人動容的答案。他坦言，實際受到的歡迎「真的是超乎想像之外！」「大家都非常熱情，完全接納了我。」費爾柴德感動地表示，無論是教練團、隊友們，還是遠道而來與在網路上應援的台灣球迷，都讓他感受到毫無保留的支持，「大家真的都非常歡迎我，所以我非常開心能夠在這樣子的環境下打球。」在短期國際賽中，球隊的凝聚力往往與勝負直接掛鉤。費爾柴德帶給中華隊的，不僅僅是他在外野的守備範圍，或是打擊區上的破壞力，更重要的是他那股「渴望成為團隊一份子」的強烈意願，帶著這份被完全接納的感動，費爾柴德已經準備好毫無保留地為「Team Taiwan」奮戰。