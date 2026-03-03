2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊原訂昨（2）日展開首場官辦熱身賽，可惜老天不作美，最終因雨取消比賽。中華隊實戰整合僅剩下今（3）日的第2場官辦熱身賽，交手福岡軟銀鷹二軍，《NOWnews 今日新聞》替讀者整理轉播連結、球員名單、天氣資訊以及中華隊昨（2）日練球相關報導。
本文大綱：
📍官辦熱身賽轉播資訊
📍中華隊30人名單
📍球場天氣資訊
📍球場交通資訊
📍練球相關報導
🟡2026年WBC經典賽官辦熱身賽轉播資訊
1.中華隊交手日職福岡軟銀鷹（二軍）
時間：上午10點（台灣時間）
有線電視：東森新聞（51台）
MOD：愛爾達體育二台（201台）
網路：Hami Video、ELTA.tv
2.韓國隊交手日職歐力士猛牛（一軍）
時間：上午11點（台灣時間）
MOD：愛爾達體育三台（202台）
網路：Hami Video、ELTA.tv
3.日本隊交手日職阪神虎 （一軍）
時間：晚上18點（台灣時間）
MOD：愛爾達體育二台（201台）
網路：Hami Video、ELTA.tv
🟡2026年WBC經典賽中華隊30人名單
🇹🇼投手（16人）：
📍林凱威（0號、味全龍）
📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）
📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹）
📍張奕（19號、富邦悍將）
📍陳冠宇（20號、樂天桃猿）
📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）
📍林維恩（42號、運動家）
📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）
📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）
📍鄭浩均（47號、中信兄弟）
📍莊陳仲敖（48號、運動家）
📍胡智爲（58號、統一獅）
📍曾峻岳（60號、富邦悍將）
📍沙子宸（92號、運動家）
📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
🇹🇼捕手（3人）：
📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）
📍林家正（27號、自由球員）
📍蔣少宏（63號、味全龍）
🇹🇼內野手（6）：
📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）
📍林子偉（15號、樂天桃猿）
📍張育成（18號、富邦悍將）
📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹）
📍李灝宇（55號、底特律老虎）
📍江坤宇（90號、中信兄弟）
🇹🇼外野手（5）：
📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）
📍陳傑憲（24號、統一獅）
📍林安可（77號、統一獅）
📍宋晟睿（88號、中信兄弟）
📍陳晨威（98號、樂天桃猿）
🟡2026年WBC經典賽官辦熱身賽球場天氣資訊
地點：宮崎縣宮崎市清武SOKKEN球場
當地天氣：根據氣象預報，上午10點前，降雨率40%、每小時降雨量0mm，中午過後則是不會下雨，且將放晴，基本上熱身賽應該能如期開打。
🟡2026年WBC經典賽官辦熱身賽球場交通資訊
地點：宮崎縣宮崎市清武SOKKEN球場
請從宮崎車站搭乘「JR日豐本線」至「清武站」下車。需要特別注意的是，清武站距離球場約有3.2公里的距離，徒步約45分鐘至1小時，強烈建議出站後直接轉乘計程車，車程約5到10分鐘即可抵達園區。
🟡2026年WBC經典賽中華隊熱身賽取消相關報導
費仔主動出擊！林家正化身「地理老師」指認媽媽故鄉
要在短時間內融入母語不同的團隊，對任何球員來說都是挑戰，但費爾柴德展現了極度開放的態度。他坦言，自己不會因為中文不好而尷尬，反而主動與隊友交流，「我會去了解大家在哪裡打球，有的在中職、有的在日職，這些日常聊天讓我很放鬆。」
日前中職發布一張照片更在網路瘋傳。在機場時，隊友林家正親自當起「地理老師」，指著地圖向費仔介紹他母親的故鄉「台中」。費爾柴德眼神充滿溫度地說，「Lyle（林家正）跟我說了很多台灣的城市，這讓我能好好了解我媽媽的故鄉。」事實上，林家正是費仔披上台灣戰袍的關鍵推手，兩人在響尾蛇隊時期就建立深厚情誼，林家正對台灣球迷熱情的描述，是讓費仔動念參賽的最大動力。
日媒緊盯「台日大戰」 曾豪駒微笑：抱持贏過對方的心態
在昨日的賽前記者會上，日媒《日刊體育》展現高度戒心，頻頻詢問關於3月6日「台日大戰」的看法，甚至要求曾豪駒點出最期待的中華隊投打人選。面對日媒試探，曾總始終保持招牌微笑回擊，「台灣選手每個人都值得期待，我們是全員都想跟日本隊切磋，且是抱持著『贏過對方』的心態。」
面對日本隊可能派出王牌山本由伸先發，曾總強調，球隊的好氣氛需要靠贏球來建立。雖然「完全體」剛集結就遇到大雨打亂熱身賽磨合，但全隊對於爭取最佳成績的共識高度一致，「在練習中，大家對於怎麼面對比賽的想法是一致認同的。」
投手群備戰！莊陳仲敖看影片研究大谷、沙子宸喊話不鬆懈
除了教練團，球員也早已進入戰鬥狀態。日媒追問如何壓制大谷翔平，旅美投手莊陳仲敖展現職業水準的觀察，「我有看去年季後賽，達比修對付大谷時投了很多內角滑球。」他強調，比賽不是只看數據，而是要觀察打者的長期習性。不過他也透露，受限於母隊運動家隊的使用規定，明日熱身賽他將不會登板，母隊也正積極配合中華隊的模式進行調整。
另一位旅美小將沙子宸則表示，即便熱身賽取消，大家也沒有鬆懈，「回來多少有時差，今天進牛棚提升強度，就是要讓身體Run起來。」他認為自己經歷過資格賽的洗禮，這次準備步調相對有經驗，對抗日本強投也會秉持積極進攻好球帶的原則。
