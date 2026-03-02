我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊旅美小將與本土好手之間最純粹的共通語言就是「實力」，用場上的完美執行力取代口頭的信任遊戲（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊「台灣隊長」陳傑憲在出發日本宮崎前，信心喊話，希望3月10日不會回台灣。（圖／記者林柏年攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊終於在宮崎迎來旅美戰將的全面會合。面對一支由中華職棒本土菁英與美職小聯盟潛力新星混搭而成的「完全體」，外界最關注的，莫過於這群球風、背景各異的選手，該如何在短短不到48小時內，磨合出國家隊應有的「團隊化學效應」？總教練曾豪駒在官辦熱身賽賽前記者會上，給出了一個無比務實的解答：「一個球隊好的氛圍，當然是從贏球開始。」在漫長的職棒例行賽中，一支球隊或許可以透過無數次的賽後聚餐或是團隊活動來培養感情，但在WBC經典賽這種「報到即打仗」的短期國際賽，根本沒有時間讓選手慢慢「搏感情」。曾總深知，這是一群頂尖職業運動員的集結。在職業賽場上，語言、年紀或母隊背景都不是最重要的，球員之間最純粹的共通語言，叫做「實力」。除了精神喊話之外，最重要的還是把全部精力投入在球場上的執行力，成績將代表一切。曾總口中的「從贏球開始」，不僅是帶兵哲學，更是看透了中華隊過往在國際賽場上特有的「順風球」體質。翻開過往五屆WBC經典賽的殘酷歷史，中華隊的晉級命運，幾乎在「預賽第一場」打完就已經註定。回顧2013年，中華隊在首戰以4:1擊敗澳洲，團隊士氣瞬間沸騰，不僅隨後再退荷蘭，更一路挺進東京巨蛋，打出史上最佳的第8名成績。反觀另外四屆，一旦面臨「逆風開局」，中華隊往往容易陷入極大的心理險境。2006年與2009年首戰皆不敵韓國，2017年首戰遭以色列狂轟猛炸，以及2023年在主場首戰爆冷敗給巴拿馬。只要第一場輸球，隨之而來的「非贏不可」的巨大輿論壓力鍋，導致最終皆遺憾止步首輪。對於中華隊而言，首戰的勝利不僅是戰績上的進補，更是釋放壓力、啟動團隊自信的「唯一解藥」。「贏球治百病」這句話的背後，是競技體育最真實的寫照，更是打破歷史魔咒的關鍵。那種在極限壓力下互相掩護、共同打下分數的腎上腺素飆升，能在瞬間將30名獨立個體，鎔鑄成一支堅不可摧的軍隊。只要在熱身賽或正賽首戰先拿下一場勝利，球員氣氛自然會熱絡，彼此針對賽況的戰術討論自然會變多，團隊的信任感也會在每一次的擊掌中迅速堆疊。