2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，日本武士隊今（2）日在大阪京瓷巨蛋的官辦練習賽交手日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊。此役先發投手菊池雄星首局就被攻下3分，日本隊守備罕見在前2局發生2次失誤，打線方面，前4局遭12上12下，頭號巨星大谷翔平前2個打席無安打，吞下1K，4局上打完日本隊以0：3落後。日本隊今日推首度入選國家隊的大聯盟投手菊池雄星，面對歐力士打線，菊池首局就遭到狙擊，先被麥谷祐介敲安，雖然三振掉西川龍馬，但被太田椋、杉本裕太郎以及森友哉連續敲安失掉2分，菊池隨後讓西野真弘敲出三壘滾地球，原以為能用雙殺結束首局，沒想到二壘手牧秀悟卻發生傳球失誤，免費奉送第3分給歐力士，首局結束日本隊以0：3落後。日本隊罕見在首局出現失誤，殊不知2局下日本隊再度發生失誤，中川圭太敲出一壘車布邊安打，右外野手近藤健介卻發生接球失誤，讓中川站上二壘，紀錄上唯一安打、一失誤，日本隊前2局就出現守備失誤，相當罕見。打線方面，日本隊打線前4局受限於歐力士前2任投手寺西成騎、田嶋大樹的壓制，出現12上12下的窘況，此役扛先發第二棒的大谷翔平，前2打席無安打，還吞下1K。