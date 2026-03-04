我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明（5）日將在東京巨蛋點燃戰火。備受全台期待的中華隊首戰對決澳洲，稍早於賽前記者會正式宣佈，將由剛以天價合約加盟日職軟銀鷹隊的「龍之子」徐若熙掛帥先發。徐若熙的職棒之路雖曾受骨刺與傷勢困擾，但他憑藉驚人的心理素質重返投手丘。2023年他以宰制級表現榮膺台灣大賽MVP，2024年賽季更擺脫傷病陰霾，投出2.47低防禦率並狂飆113次三振，成為中職最具統治力的投手。上賽季尾聲，徐若熙宣布挑戰海外，最終以3年總值1500萬美元（約新台幣4.8億元）的驚人合約加盟日職福岡軟銀鷹。回顧徐若熙的成名作，莫過於生涯一軍初登場就以11次三振震驚全台，且所有出局數皆為三振。如今他已從味全龍的「龍之子」蛻變為軟銀鷹的國際新星，面對澳洲隊，徐若熙能否發揮「三振機器」的本色，守住中華隊的晉級防線，將是明天的觀戰最大焦點。中華隊預計於明日與澳洲展開對決，緊接著還有對戰捷克、韓國及地主日本隊的高張力賽事。徐若熙若能順利拿下「開門紅」，將為中華隊前進邁阿密複賽奠定雄厚信心。為了適應日本職棒規格的投手丘與東京巨蛋環境，徐若熙昨日已先行進行牛棚練投。談到練投狀況與各球種的調整，徐若熙表示：「昨天賽前最後一次牛棚就是輕鬆丟直球、變化球感受一下。目前直球都沒有什麼問題，變化球都還需要再去調整一下。」他補充道，目前身體狀態極佳，「身體非常正常好，準備好明天的比賽了。」身為軟銀鷹隊即將入隊的新球星，但被問到是否想在日本球迷面前大顯身手時，徐若熙坦言：「現在對日本球場還不太熟悉，對於明天的比賽，我現在就是好好休息，明天的比賽明天再說。」自從以台幣4.8億元天價合約轉戰日職後，徐若熙的一舉一動都成為台日媒體的焦點。面對國際賽的高壓與身價帶來的期待，徐若熙有一套自己的解壓哲學。「這場比賽不只對我一個人很重要，對整個團隊來講都很重要。」徐若熙說道。他認為越是關鍵時刻，越要懂得心理建設，「既然這個比賽很重要，我覺得就要更讓自己放鬆心情，才不會丟起來或打起來會綁手綁腳。我其實沒有特別多想法，就只是告訴自己把平常在做的事情，把自己的表現展現出來在這場比賽。」