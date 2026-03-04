我是廣告 請繼續往下閱讀

▲挾帶2023年亞錦賽「7局10K屠韓」的超狂實績，「龍之子」徐若熙具備逼近155公里的火球，堪稱中華隊最倚賴的大賽專用武器。（圖／記者葉政勳攝）

▲練團在首戰梭哈徐若熙，期盼啟動「贏球治百病」的團隊氣勢，為剛挺過地獄移動日的完全體打入最強心針。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)B組預賽明(5)日將在東京巨蛋正式點燃戰火。面對首戰對手澳洲，中華隊總教練曾豪駒霸氣宣告「首戰即決戰」，並正式亮出底牌，由「龍之子」徐若熙掛帥先發。本報特派記者從戰略角度與歷史維度深度剖析，為何推派徐若熙投首戰，絕對是中華隊邁向晉級的最關鍵一步。面對澳洲這種具備歐美力量型打法、隨時能一棒改變戰局的球隊，需要具有極強球威的投手來扛。短期國際賽遇到陌生對手，最有效的武器就是極致的球威與揮空率(Whiff%)。曾總口中掌控全場節奏的驚人壓制力，正是徐若熙的代名詞。攤開徐若熙過往的超狂抗壓實績，2023年亞錦賽開幕戰暨大巨蛋歷史性首戰，他對韓國先發7局只被敲2安，狂飆10K無失分拿下勝投；隨後冠軍戰對日本先發5局被敲4安飆8K，僅失1分非責失分。去年2月經典賽資格賽最終戰對西班牙，他中繼主投3.1局被敲3安包含1轟飆出5K，僅失1分拿下中繼成功。徐若熙動輒逼近155公里的火球搭配極品變速球與指叉球，能靠三振解決危機，絕對是教練團最安心的選擇。中華隊在國際賽的歷史中一直有著強烈的順風球體質。只要首戰贏球，團隊氣勢與化學效應就會瞬間飆升；反之若首戰失利，龐大的輿論壓力往往會壓垮球員。曾總強調第1戰非常重要，需要贏下1場球讓團隊氣氛與氣勢徹底拉上來。因此教練團毫無保留地在第1場比賽梭哈陣中最具壓制力的王牌，不僅是為了搶下1勝，更是為了幫這支剛經歷宮崎大雨少了一場熱身賽，以及地獄移動日折磨的完全體，打入一劑最強的心靈強心針。在WBC嚴格的用球數限制下，徐若熙很難憑一己之力吃完大半場，但在昨日在宮崎牛棚練投中，徐若熙一口氣狂投超過40球，早已經為本場比賽做好萬全準備。只要徐若熙能在前幾局有效壓制澳洲打線甚至取得領先，這將給予後續接手的雙先發人選極大的安定感。牛棚不需在落後或危機的恐慌中提早燃燒，這對於隔(6)日就要緊接著面對大谷翔平領軍的日本武士隊的中華隊來說，絕對是保存投手戰力的最完美劇本。曾豪駒直言12強冠軍之後就是結束，球隊就是從零開始，不沉浸在過去的榮光，而是用最強的陣容與最謹慎的態度面對眼前第1道關卡。明天的東京巨蛋，投手丘上的徐若熙將用手中的棒球，再次展現曾總口中那股凝聚團結一心的台灣精神。