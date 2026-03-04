我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰強敵澳洲，由「龍之子」徐若熙掛帥主投，中華隊總教練曾豪駒表示，首戰即是決戰，需要一場勝利去提升團隊氣勢，曾總也直言，12強後就是完全歸零，談到首戰先發投手徐若熙，曾總說，「以往他在過往大賽上，在首戰時候，他出賽是最能夠掌控整場節奏的選手，希望明天表現可以有驚人的表現去壓制到對手。」曾豪駒直言，「明天即將開始首戰，首戰級決戰，第一戰對我們來說很重要，需要贏一場球讓我們團隊氣氛氣勢拉上來，希望球員們盡情享受比賽過程。」曾豪駒說，棒球對於台灣球迷來說，是可以凝聚團結一心的的運動，不只球迷，球員也很關注，「每次好的比賽，都不分你我，大家團聚在一起，為了一樣的事情共同去努力，把自己力量發揮出來，代表我們台灣精神。」首戰推出徐若熙，曾總解釋，「代表他是我們關注到準備最好的投手，以往他在過往大賽上，在首戰時候，他出賽是最能夠掌控整場節奏的選手，希望明天表現可以有驚人的表現去壓制到對手。」曾總直言，12強冠軍後，就是全部歸零，「每次的成功例子，都會提升每個球員的信心，每次的成功之後就是結束，結束我們就是從零開始。每次都是想跟更好的選手、球隊去競爭，我們想要更強，想要更接近、超越，這是我們的目標，我們也一直在努力。」