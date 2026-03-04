我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊明天WBC世界棒球經典賽首戰交手澳洲，面對輸不得一戰，直接推出近況最佳的當家王牌徐若熙先發，期望搶下開門紅，消息一出在網路上引發討論，WBC預賽明天開打，開幕戰由中華隊交手澳洲，今（4）日上午舉行開賽記者會，總教練曾豪駒親自宣布由當家王牌徐若熙出馬。徐若熙上一次出賽於台日交流賽26日首戰，代表軟銀面對中華隊，主投3局只被敲出1安打無失分，還狂飆生涯極速158公里火球。徐若熙與古林睿煬本來就是中華隊預定2大王牌，被評估有望分別扛下對澳洲、韓國2場關鍵戰先發，如今第一場確定是徐若熙登板，符合曾豪駒日前對外所說：「不管對哪一隊都是全力以赴，一場一場拿下來。」徐若熙先發一早就登上網路關鍵熱搜，PTT棒球版球迷也團結一致，喊出這是最合理的決定，「明天高機率拼低比分了吧」、「先旗開得勝」「王牌先上就對了，不需要藏」、「看若熙能不能拼個4-5局 」