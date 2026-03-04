我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明（5）日將於東京巨蛋點燃戰火。中華隊首戰對決澳洲，稍早於賽前記者會正式宣佈，由剛加盟日職福岡軟銀鷹的「龍之子」徐若熙掛帥先發。今日的賽前記者會上徐若熙分享了自己昨日在牛棚練投的感覺，同時也展現出冷靜的大將之風，強調目前心態就是「放鬆心情」，把平時表現正常發揮出來。為了適應日本職棒規格的投手丘與東京巨蛋環境，徐若熙昨日已先行進行牛棚練投。談到練投狀況與各球種的調整，徐若熙表示：「昨天賽前最後一次牛棚就是輕鬆丟直球、變化球感受一下。目前直球都沒有什麼問題，變化球都還需要再去調整一下。」他補充道，目前身體狀態極佳，「身體非常正常好，準備好明天的比賽了。」身為軟銀鷹隊即將入隊的新星，但被問到是否想在日本球迷面前大顯身手時，徐若熙坦言：「現在對日本球場還不太熟悉，對於明天的比賽，我現在就是好好休息，明天的比賽明天再說。」自從以台幣4.8億元天價合約轉戰日職後，徐若熙的一舉一動都成為台日媒體的焦點。面對國際賽的高壓與身價帶來的期待，徐若熙有一套自己的解壓哲學。「這場比賽不只對我一個人很重要，對整個團隊來講都很重要。」徐若熙說道。他認為越是關鍵時刻，越要懂得心理建設，「既然這個比賽很重要，我覺得就要更讓自己放鬆心情，才不會丟起來或打起來會綁手綁腳。我其實沒有特別多想法，就只是告訴自己把平常在做的事情，把自己的表現展現出來在這場比賽。」回顧徐若熙的成名之路，從生涯初登場「11K全三振」神蹟，到2023年奪下台灣大賽MVP，他始終是大場面的主宰者。2024年他交出防禦率2.47、單季113次三振的宰制級數據，徹底擺脫傷病陰霾，成為中職最具統治力的投手。中華隊明日下午將與澳洲展開對決，隨後還有對戰捷克、韓國及地主日本隊的考驗。徐若熙若能順利拿下「開門紅」，不僅能為中華隊前進邁阿密複賽奠定雄厚信心，也將是他邁向日職新篇章最完美的華麗序章。