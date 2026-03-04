我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）預賽開打在即，中華隊首戰將與澳洲隊展開對決。回顧兩隊交戰史，中華隊可謂佔盡優勢，自1971年亞錦賽首度碰頭以來，累積取得20勝8敗1和的成績，勝率高達0.714。特別是在奧運、世界棒球經典賽及世界12強棒球賽（WBSC Premier 12）這三大一級國際賽事中，中華隊對戰澳洲更寫下7勝0敗的完美紀錄。而關鍵原因就在於中華隊對於交手澳洲的賽事非常重視，往往壓上陣中最好的王牌右投，細數過往大賽，王建民、曹錦輝、胡智為、郭俊麟等旅外菁英都曾成為「抗澳英雄」。以下盤點中華隊在國際賽場上對戰澳洲的幾場經典戰役：在2004年奧運預賽中，中華隊面對必須取勝的關鍵戰，祭出當時旅美3A的兩大王牌王建民與曹錦輝。王建民先發主投6局僅被擊出3支安打、送出1次三振且無保送，成功壓制澳洲火力；接棒的曹錦輝雖被敲2安，但仍力保不失分，聯手完封澳洲。打線則靠著彭政閔兩度適時安打，最終以3:0取勝，大增晉級機會。2013年WBC首戰，王建民再度銜命抗澳，在台中洲際球場兩萬名球迷與大聯盟球探注視下，用極其精簡的61球投滿6局，僅被擊出4支安打零失分。搭配「恰恰」彭政閔在5局下轟出的致勝陽春全壘打，以及郭泓志在8局的強力中繼，中華隊終場以4:1收下開幕戰勝利。在2019年P12複賽中，中華隊派出當時還在旅美的胡智為掛帥先發，他主投5局飆出6次三振無失分。雙方僵持至8局下，林哲瑄在平手僵局時補上一發關鍵的三分全壘打，一舉拉開比分。終場中華隊以5:1擊退澳洲，收下該屆賽事第五名。雙方最近一次交手是在2024年P12預賽。中華隊先發投手郭俊麟主投3.2局送出5次三振僅失1分。此役打線表現驚人，林立於7局敲出3分全壘打，吉力吉撈·鞏冠更在9局上代打建功，掃出一發左外野3分砲。中華隊終場以11:3大勝澳洲，不僅取得晉級複賽的門票，也刷新近15年來對戰澳洲的單場最高得分紀錄。中華隊和澳洲實力在伯仲之間，相當接近，每一次大賽交手都是將士用命，「台澳大戰」往往被認為是必須要拿下的艱辛關鍵戰，教練團通常推出頂尖王牌右投出賽。王建民兩度披掛上陣就不用說了，曹錦輝那時也是世界級巨投。胡智為2019年時才剛剛離開大聯盟，他在2017年成為台灣第12位登上MLB的球員，狀態還是很不錯。郭俊麟則有豐富旅日經驗，而且也是我國國際賽重要投手。這次推派徐若熙出賽，無疑是教練團展現對他的信心和肯定。