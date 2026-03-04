我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，中華隊在今（4）日的官方練球日正好與韓國隊交錯，「台灣隊長」陳傑憲把握住機會，直奔韓國隊休息室，找「韓國隊長」李政厚拍照，陳傑憲笑說，「我很喜歡他，趁著比賽開打前，完成心願。」陳傑憲表示，李政厚人很Nice、個性又好，至於下個目標，陳傑憲透露，「有機會的話，希望可以跟大谷（翔平）拍到照。」中華隊今日被大會排定第2順位練球，韓國則是第3順位，練習結束後，陳傑憲前往韓國隊休息室，與大聯盟球星李政厚留下合影。陳傑憲說非常喜歡李政厚，「所以我剛剛看到他就很開心，我覺得很像小粉絲。畢竟現在還沒正式比賽，所以在賽前還是有點那種對他的憧憬。」陳傑憲笑說，還蠻想知道李政厚本人長什麼樣子，「剛剛就有透過翻譯然後去幫我拍這個照片，完成我的小心願。」陳傑憲覺得李政厚人很Nice，「本人身材又好、長得帥、球又打得好。」聽到許多球迷將2人做對比，陳傑憲直呼，「他帥多了啦！我覺得李政厚帥多了。所以我剛剛在旁邊跟他拍照的時候，其實有點小緊張。稍微有點懂球迷跟球員拍照那種心情。」陳傑憲說，當時韓國隊已經準備做操，「他們的教練，就是請他過來，那他本人也很Nice、個性又好，跟我拍照，希望沒有打擾到他，但我真的很開心有這個機會。」至於2人的談話，陳傑憲說，「我就用一個很破爛的英文跟他講說，我真的很喜歡他，然後就謝謝。他就說，很高興認識我，這樣子的簡單英文對話。」完成心願後，陳傑憲也透露下個目標，「有機會的話，希望可以跟大谷（翔平）拍到照。」陳傑憲笑說，大谷與李政厚都是「亞洲男神」，「看他們兩個長得身材這麼好，然後長得帥，又會打球。我覺得這是一件蠻不容易的事情。那他也代表著整個亞洲，在美國大聯盟奮鬥。」陳傑憲表示，身為亞洲人，也會支持亞洲好手，「亞洲選手想要在大聯盟生存不是一件容易的事情。那看到大谷或李政厚，甚至於其他的亞洲的好手在那邊有好的表現，其實與有榮焉，也希望他們能夠在大聯盟能夠有更好的表現，讓我們亞洲人都能感到驕傲。」