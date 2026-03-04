我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣首檔不配息ETF近期引發市場關注，由於中東局勢升溫，全球股市迎來大回檔，台北股市今（4）日早盤重挫逾千點，有著「不配息0050」之稱的凱基台灣TOP50（009816） 也同步走低，一度跌逾4%，不過截至上午10點30分成交量爆出超過45萬張大量，同時登台股以及ETF成交量冠軍。凱基台灣TOP50（009816）今（4）日以10.85元開出，盤中最低一度來到10.61元，跌幅約4.06%，截至上午10點30分，成交量已突破45萬張大量。回顧近期成交量表現，009816自2月3日掛牌以來量能一路放大，單日成交量多次衝上20萬至70萬張區間。自上市以來累計成交量已高達626萬張，規模已突破642億元。009816追蹤「臺灣TOP 50指數」，前十大成分股仍以台積電為最大權重，占比超過四成，其次依序為鴻海4.6%、日月光投控4.3%、聯發科3.6%、台達電3.3%，其餘還包括緯穎、聯電、台光電、奇鋐與國巨等電子權值股。009816追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數」，於 2026 年 2 月正式掛牌。它被市場視為「進化版」的市值型 ETF，具備以下三大特徵：累積型（不配息）設計： 這是009816最大的特色。它不發放現金股利，而是將成分股的股息自動再投資回基金淨值中，藉此放大複利效果。超低成本競爭： 經理費僅 0.07%，遠低於 0050 (0.32%) 與 006208 (0.15%)，總費用率預估約 0.10%，為目前國內同類產品最低。動能與獲利篩選： 除了市值，還加入「近四季稅後純益為正」的獲利指標與「動能加碼」機制。