2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，今（4）進行官方練習日，衛冕軍日本武士隊頭號球星大谷翔平，在記者會上被台灣媒體、日本媒體問到首戰交手中華隊的相關問題，他回憶2025年世界12強賽曾到過台灣，更表示街景漂亮，希望還有機會再造訪台灣。談到中華隊戰力，大谷稱讚投手群非常優秀，「我會針對台灣的投手做好自己的準備，希望能有好的發揮。」本屆經典賽，是大谷第2次以日本隊球員身份交手中華隊，2015年世界12強賽，大谷雖然隨隊來台，但並未出賽，談到台灣，他表示，「我之前去過一次，印象中球迷非常熱情，真的感受得到大家都非常熱愛棒球。另外，街景很漂亮，我也很喜歡那裡，一直想著希望能再去。」對於首戰碰上台灣，大谷說，「至於首場對決，特別是對日本隊來說，我不希望大家太過緊張。我覺得台灣的投手群非常出色，作為打線的一員，我會針對台灣的投手做好自己的準備，希望能有好的發揮。」中華隊在2024年12強奪冠，當時大谷曾在個人社群轉貼相關消息，對此大谷表示，「我非常希望亞洲棒球整體都能更熱絡、更有活力，這是一件令人開心的事。」大谷說，「在這屆賽事中，我也會代表日本隊出賽，首要目標就是全力爭取勝利。在比賽中，希望雙方都能發揮實力，打出一場精彩的比賽。」隨後日本媒體也接著提問大谷關於首戰的問題，大谷指出，中華隊投手非常優秀，所以開局非常重要，「無論我打哪一棒，如果是二、三棒，我會想辦法承接前面隊友的攻勢，如果是打開路先鋒，上壘就是最重要的任務。不只是揮大棒，我會仔細選球，做好自己的工作。」