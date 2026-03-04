我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，今（4）日舉行官方練球日，各隊首戰先發投手都會出席記者會接受採訪。衛冕軍日本武士隊由大聯盟強投山本由伸出席記者會，也確定首戰將交手中華隊，談到扛下首戰重任，山本表示，「首戰總是有其困難之處，既然這份重任交給了我，我會努力達成大家的期待，做好自己的工作。」山本今日出席記者會，正式確定首戰將交手中華隊的先發投手，山本表示，「今天在東京巨蛋結束了練習，終於有種『就要開始了』的真實感。明天還有一天的時間，我會好好調整，希望能以最佳狀態站上投手丘。」山本指出，希望能有一個好的開局，為這次經典賽注入活力談到被賦予首戰的重任，山本表示，「首戰總是有其困難之處，既然這份重任交給了我，我會努力達成大家的期待，做好自己的工作。」山本說，「我的身體狀況非常好，我想我能全力投球。能在久違的日本球場比賽，我自己也非常期待。希望球迷們也能享受比賽，我會努力展現出最好的一面。」山本直言，對他來說，無論哪一場比賽心情都是一樣的，「季賽的一場比賽是如此，像這樣的首戰也是如此。每一場比賽我都是抱著同樣的心情去應戰。」山本被問到正式加入日本隊前，曾傳聞道奇隊不希望他打經典賽，對此，山本表示，「道奇隊非常理解日本球迷是多麼重視經典賽。而我身為道奇隊的一員，兩邊對我來說都很重要。在經過溝通後，加上我自己的身體狀況很好。如果身體有任何不安，當然無法參賽，但我現在的狀態足以應付道奇隊的開季和經典賽，在與球隊討論後決定參賽。」