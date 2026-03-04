我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔣少宏昨日官辦熱身賽扛下先發，還有安打演出，顯示近況調整已經相當到位。（圖／記者葉政勳攝）

2026年WBC經典賽C組預賽明天開打，中華隊開幕戰迎接強敵澳洲，知名球評「東哥」黃忠義認為，兩隊交手歷史豐富，都相當熟悉彼此，首戰勢在必得情況下，「推出徐若熙先發是最好的安排」，黃忠義隨後也點名江坤宇跟蔣少宏，有可能是首戰澳洲，中華隊會搬出先發的2大奇兵。「坦白說，以歐美球隊來講，跟澳洲交手次數算頻繁，中華隊也相當熟悉澳洲的打法。」黃忠義認為，中華隊想晉級，首戰絕對是必須拿下的一場，「從這個角度來看，徐若熙先發就是最好的安排。」黃忠義認為，徐若熙控球穩定、還具備高球威，在首戰高張力情況下，直接推出徐若熙，就讓人很安心，「從之前交流賽來看，徐若熙已經進入實戰狀態，又是第一場，中華隊希望他用高球威壓制對手，球數65球就投好投滿，把預賽主要任務執行好，接下來登板機會，就是去邁阿密了。」回憶起澳洲球風，黃忠義分享2004年雅典奧運，是球員生涯最後一次打國際賽，當時也有遇上澳洲，中華隊以3：0贏球，但仍直言，澳洲不是可以用輕易態度面對的對手，「澳洲球風偏美式，都拚長打的，澳洲也很了解我們，兩國對戰、交流頻繁，而且這一屆參加經典賽的都是老班底。」黃忠義認為，若屆時戰局陷入膠著，包含投手調度、適時代打人選，都考驗教練團調度能力，同時他也很期待「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）本次的發揮，期待為中華隊帶來化學效應，「跟上屆日本的努巴爾（Lars Nootbaar）一樣，讓球隊氣勢串聯起來，費仔肯定是前五棒最重要的核心，就跟上一屆張育成一樣。」談到打線調度，黃忠義點名蔣少宏與江坤宇，是可能被排進先發的2位奇兵，「少宏有80%以上可能會進先發，阻殺、打擊方面調整近況都不錯，當然更重要的，他跟徐若熙的搭配、默契度方面都很好。」由於澳洲本屆15位投手中，就選進多達7位左投手，考驗中華隊右打發揮，「江坤宇守備守備能讓人安心，在澳洲一堆左投情況下，右打優勢也存在，可能會先發守游擊，鄭宗哲先放在板凳上。」此外，黃忠義也認為，關鍵代打人選吉力吉撈.鞏冠相當重要，且他同樣是右打，「他是中華隊關鍵時刻最重要的球員，若是攻勢最大化，吉力吉撈.鞏冠還可以上場守一壘。」整體而言，黃忠義認為中華隊首戰澳洲仍有相當大贏面，保守評估勝率有9成以上，他私心則認為中華隊是百分百獲勝，「先發布局早就準備好了，這次菜很多樣化，就看教練團要怎麼炒這些料理了。第一場勢在必行，優勢大多在台灣這邊，若不幸輸球，整盤都會亂掉。」