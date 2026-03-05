今（5）日台灣時間上午11點2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊首戰將在東京巨蛋正式開打，交手勁旅澳洲隊。這場比賽不僅是C組的開幕戰，同時是中華隊能否晉級八強的關鍵之戰。中華隊方面確定由徐若熙掛帥先發，澳洲隊則由左投威爾斯（Alex Wells）主投。《NOWnews》為讀者整理台澳大戰轉播、30人名單，以及賽程等觀戰重點。
⚾2026世界棒球經典賽「台澳大戰」資訊
開打時間： 2026年3月5日11:00（台灣時間）
比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
歷史對決： 兩國在WBC僅交手過一次，2013年中華隊以4：1擊敗澳洲。
⚾中華隊VS澳洲賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
⚾中華隊30人名單
投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）
、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、自由球員）、蔣少宏（63號、味全龍）
內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、李灝宇（55號、底特律老虎）、江坤宇（90號、中信兄弟）
外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）
⚾澳洲隊30人名單
內野手（7人）：Travis Bazzana：崔維斯·巴扎納、George Callil：喬治·卡里爾、Jarryd Dale：傑瑞德·戴爾、Robbie Glendinning：羅比·葛蘭汀寧、Curtis Mead：柯提斯·米德⚾️中華隊先發投手徐若熙vs.澳洲先發投手Alex Wells
台灣王牌右投——徐若熙
徐若熙近年已躍升為台灣最具代表性的強投之一。2023年，他在總冠軍賽展現壓倒性實力，憑藉關鍵戰役的主宰表現奪下台灣大賽最有價值球員。2024年球季則徹底走出傷勢困擾，以2.47防禦率與113次三振的成績，重新宣告自己是中職打者最難以突破的投手。
球季結束後，他正式啟動旅外計畫，最終以3年總值1500萬美元的合約轉戰日職，加盟福岡軟銀鷹，寫下台灣投手從中職輸出到日職的重要里程碑。
徐若熙之所以難以對付，關鍵在於他極具破壞力的球路組合。招牌指叉球在進壘前急速下墜，軌跡宛如突然「消失」，常讓打者揮棒落空；對左打者而言，球路還帶有往外角低處偏移的橫向變化，誘使出棒的效果極佳。搭配最快可達158公里的四縫線速球，高速壓制與劇烈落差形成強烈對比，速差與軌跡雙重干擾，使他在投手丘上具備全面壓制力。
澳洲控球大師——Alex Wells
來自澳洲紐卡索的29歲左投威爾斯，同樣擁有職業棒球背景的家庭。他與雙胞胎兄弟拉克蘭・威爾斯並肩投入職棒體系，成為少見的投手兄弟檔。2015年，威爾斯與Baltimore Orioles簽約展開旅美生涯，憑藉穩定控球與成熟投球思維，在小聯盟逐步站穩腳步，並於2018年入選未來之星賽事。
2021年，他登上Major League Baseball舞台，並在對戰Houston Astros時收下生涯首勝。雖然球速約落在140公里左右，並非以火力取勝的類型，但威爾斯善於運用邊角位置與節奏變化製造揮空與弱擊。他在大聯盟出賽42.2局的經驗，讓他累積了面對高強度打線的實戰洗禮，也淬鍊出沉穩的比賽掌控能力。
⚾️2026經典賽中華隊賽程
第一輪分組會內賽台灣將會在3月5日在日本東京巨蛋，迎戰澳洲、日本、捷克、韓國，力拼前2名晉級8強，連續4天比賽加上3月7日晚接午的比賽，是這次循環賽當中被公認比較具有挑戰的地方。
⚾️經典賽預賽晉級規則 失分率是什麼？
預賽採「分組單循環賽制」，每隊與同組對手各交手一次。若出現戰績相同情況，將依規定進行比較。規則分為兩種情境：
⚾ 兩隊戰績相同：以雙方對戰勝負決定排名。
⚾ 兩隊以上戰績相同（含三隊以上）：依序比較「最低失分率」、「最低自責分率」、「最高打擊率」，若仍無法分出高下，則以抽籤決定。
其中最關鍵的指標為「失分率」，計算方式為「失分 ÷ 防守出局數」。若出現三隊同為2勝2敗的局面，例如中華隊、澳洲與韓國戰績相同時，將優先比較失分率高低。回顧2023年賽事，中華隊在A組取得2勝2敗，卻因失分率偏高，最終排名墊底，無緣晉級。
從比較順序來看，經典賽規則對大量失分的球隊相對不利，先看失分率、自責分率，最後才是打擊率，等同強調投手調度與防守穩定度的重要性，也降低「策略性保留戰力」的空間。各隊若想確保晉級，不僅要贏球，更必須有效壓低失分。
此外，在保級制度方面，各組前4名可直接取得2030年下屆經典賽正賽資格；分組最後一名則必須從資格賽重新爭取門票。
