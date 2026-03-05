我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊WBC經典賽首戰0：3輸給澳洲，五局下24歲旅美小將陳柏毓中繼上場，先投出觸身球後挨轟，成為本戰氣勢分水嶺，陳柏毓退場後坐在場邊目光泛淚，坐在一旁的古林睿煬見狀緩緩地摸小老弟的頭，安撫他的情緒，這一段暖心畫面也被轉播畫面完整收錄下來。中華隊本場前段與澳洲陷入0：0僵局，由於先發投手徐若熙用球數達53球，教練團五局下提前換上效力匹茲堡海盜3A的陳柏毓中繼上場，結果面臨高壓情況下，陳柏毓對首名打者溫格羅夫（Rixon Wingrove）的第一球就投出觸身球，隨後被下一棒的重砲捕手柏金斯（Robbie Perkins）敲出反方向兩分砲，中華隊頓時陷入0：2落後。所幸陳柏毓挨轟後回穩，總計用22球順利投完該局，退場時低頭不發一語，局間轉播畫面則拍到他與其他中華隊隊友坐在一起，眼神直瞪前方目光泛淚，古林睿煬見狀緩緩地摸小老弟的頭，在他耳邊說話，安撫他的情緒。賽後該片段在Threads上引發瘋傳，上傳不到2小時就有1.6萬球迷按下愛心，不少人直言很心疼，「怎麼還忍心苛責他、酸他呢？」、「把眼淚擦乾，經典賽還沒結束」、「不哭不哭 後來穩住很棒了」、「這件球衣的重量好重好重 , 希望這群年輕人放輕鬆」