我是廣告 請繼續往下閱讀

「台灣隊長」陳傑憲今（5）日代表中華隊WBC經典賽開幕戰交手澳洲，第六局卻遭到觸身球伺候，轉播現場收錄到擊中手瞬間發出超清脆聲響，導致陳傑憲左手食指當場骨裂，賽後經典賽官網透過statcast儀器還原球路，是一顆93.6英里（約150公里）四縫線速球，最後落點精準畫在手上，畫面傳開後球迷紛紛表示「感覺好痛」，也有人藉機暗酸主審裴洛塔（Omar Peralta）迷幻一般的好球帶，「這球差一點點就判好球了。」中華隊前五局打完陷入0：2落後，第六局上展開反撲，2出局後陳傑憲面對澳洲第2任投手奧洛林（Jack O'Loughlin），第三球因對手控球失準直接砸到手上，轉播當下收錄到超大聲音，陳傑憲一度痛到蹲地不起，隨後退場接受治療，經診斷為左手食指遠端骨裂，經典賽恐面臨報銷。賽後一部分憤怒球迷湧進奧洛林個人帳號痛罵，後者選擇直接將帳號設為不公開，陳傑憲隨後也發文希望球迷冷靜，「既然發生了，就坦然面對，這就是比賽的一部分，在場上每個人都揹負著國家的勝負壓力，突發狀況在所難免，我們彼此尊重，謝謝大家的關心。」球迷除將怒火對準奧洛林，賽後官網逐球追蹤系統畫面於網路上瘋傳後，也有部分球迷透過這顆離譜偏差的球路，暗酸本戰主審裴洛塔，「再修正進來一點點，主審就判好球了」、「主審應該覺得：可惜打到手上」、「右打的話這球絕對是判好球」本場主審裴洛塔為古巴籍，不僅擁有多年大聯盟裁判經驗，更曾於2021年拿到WBSC國際棒總年度最佳裁判獎，但本戰若以大聯盟電子九宮格來看，總共就有12顆壞球被判成好球，賽後受到不小爭議，連韓國網友都看不下去，用韓文留下評論，「老兄，你他X在判什麼？」