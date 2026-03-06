我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump），當地時間5日在白宮接待美國職業足球大聯盟（Major League Soccer ，MLS）總冠軍-國際邁亞密（Inter Miami CF）時，發表的一番談話，再次引起國際關注，似乎是在暗示美國結束對伊朗的軍事行動後，古巴不排除就是下一個目標。綜合《半島電視台》、《Politico》報導，川普週四在白宮發表講話，感謝國務卿盧比歐（Marco Rubio）在處理古巴問題上，表現非常出色，時值美國政府加強對古巴的制裁，進一步削弱古巴經濟。川普宣稱，古巴的情況令人驚訝，美國希望能夠解決，但目前先搞定伊朗再說，古巴的話只是時間問題。報導提到，川普及其盟友經常威脅哈瓦那，不斷加強經濟施壓，企圖推翻該國的共產主義政府。今年1月，美國突襲委內瑞拉，抓走委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，川普就說過，美國將完全切斷委內瑞拉對古巴的石油供應，後者是古巴重要的經濟生命線。川普並在接受《Politco》訪問時，預測古巴政權將倒台， 透露古巴領導層正試圖與美國對話並達成協議：「我們切斷了所有來自委內瑞拉的石油、資金，委內瑞拉是他們唯一的資金來源。」原文連結：