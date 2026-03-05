WBC經典賽可不可、大苑子買一送一！五桐號、日出茶太8大飲料優惠

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）開打，8大手搖飲料優惠一次看！可不可熟成紅茶、大苑子、日出茶太都「買一送一」，五桐號1+1兩杯99元，迷客夏買3送1，麻古茶坊買5送1，TEA TOP免費加料，發發8折優惠。本文整理最新應援手搖飲料優惠一次掌握。
可不可熟成紅茶：買一送一高雄新店開幕優惠！買10送1線上寄杯
可不可熟成紅茶表示，回歸熟成紅茶寄杯優惠，即日起至5月31日，指定大杯飲品「買10送1」線上寄杯優惠，品項包括：熟成紅茶／胭脂紅茶／春芽奶茶／胭脂冷露。
提醒大家，分為「一般杯票券」＆「環保杯票券」，使用環保杯請購買環保杯寄杯票券；票券分為「北部價格」＆「中南部價格」，購買時請確認使用地區；門市無販售寄杯票券，請至官方商城購買；特規店（百貨商場／休息站／車站門市）恕不適用寄杯票券；線上寄杯票券有效限期90天，詳細兌換事宜請至商城票券頁面查詢。
可不可熟成紅茶表示，3月6日高雄新光三越左營店開幕優惠，3月6日至3月8日連續3天下午14:00-17:00，購買任一飲品，免費贈送「指定單品茶（M）」一杯！指定品項：熟成紅茶／麗春紅茶／春芽綠茶（每日限量20組）。
可不可熟成紅茶 高雄新光三越左營店 資訊
地址：高雄市左營區高鐵路123號B2F
時間：11:00-22:00
電話：0905-351778
大苑子：全台門市買一送一！買莓好時光送莓好花樣
大苑子表示，莓好迎元宵適逢WBC球賽，3月3日至3月8日期間限定，全台門市購買人氣飲品大杯「莓好時光」，即可免費送喝大杯「莓好花漾」。官方推薦，飲品皆由新鮮大湖草莓製作，活動期間每店每日限量供應。
五桐號：1+1兩杯99元！TEAM Taiwan
五桐號挺台灣集氣應援，3月5日至3月8日全台門市到店限定，指定專區任選1+1兩杯99元優惠！品項包括：桂花梨青、玄米蕎麥奶茶、粉粿青檸冬瓜、紅柚青茶凍飲、鐵觀音焙奶茶、焙茶珍珠可可6款。
提醒大家，每筆訂單限購3組，不適用於電話預訂及平台外送；指定專區優惠品項可重複（如買2杯桂花梨青）；不可與其他門市優惠（如買5送1）疊加使用；飲品加料不包含於本活動優惠；實際狀況依各店庫存為主，售完為止。
日出茶太：買一送一！2026應援WBC優惠
2026經典賽熱血開打，日出茶太表示，3月5日至3月8日比賽日「買一送一」會員限定優惠！於日出茶太LINE官方帳號（加入後將導連至你訂平台）或美食通會員推出專屬優惠，至全台門市出示會員畫面，可享指定飲品「買一送一」優惠，品項包括：芒果春芽／芒果翡翠綠／玉露春芽／烏龍茶王＋麝香葡萄Q角（每人限購5組）。
其中，「台中烏內中友店」買一送一品項，則以 「青・烏龍／焙・烏龍＋麝香葡萄 Q 角」作為限定應援商品。
迷客夏：買3送1！應援WBC經典賽必勝
迷客夏表示，WBC經典賽熱血開打，應援TEAM TAIWAN必勝，3月5日（四）至3月8日（日），購買全系列任3杯（L），免費招待指定單茶1杯（L）！指定單茶包括：大正／伯爵／烏／綠／青／麥。
麻古茶坊：買5送1！WBC限時應援優惠
全台熱血沸騰，麻古茶坊表示，WBC限時應援優惠，3月5日（四）至3月31日，使用麻古購自取「買5送1」，全飲品任選6杯、其中1杯免費招待！加碼送「高山金萱茶（L）」紙本兌換券；出示會員條碼，兌換券無痛升級「瓶裝」。
提醒大家，活動門市不含台北大直店、東港中山店、新竹園區F12P1/F12P7商場；麻古購線上點餐買5杯送1杯優惠，限門市自取，外送恕不配合優惠；高山金萱茶紙本兌換券僅限原門市現場兌換，兌換時間3/5~4/15，使用方式詳見券面說明。
TEA TOP：免費加料、第二杯半價！力挺中華隊
TEA TOP表示，用冠軍配料力挺中華隊！3月4日（三）至3月7日（六）限時4天，私訊官方臉書輸入「我與第一味挺中華棒球隊」，直接送「焙香粉角免費加料優惠券（你訂限定）」。
提醒大家，限大杯；限你訂平台點餐來店取餐；優惠不重複；你訂平台無法使用環保優惠；每位會員限購一組。
發發：滿額8折優惠！
療癒系優格手搖飲料發發表示，發發3月4日至3月15日，到店或使用你訂線上點餐，訂單滿300元可享「8折優惠」。
3月人氣「焦糖海鹽優格」回歸，加碼開喝「焦糖海鹽鮮奶茶」中杯65元、大杯80元；年度菜單改版推出3款清新果香新品「梅子芭樂優格」、「蜜桃百香優格」、「蜜桃荔香優格」。
資料來源：可不可熟成紅茶、大苑子、日出茶太、五桐號、迷客夏、麻古茶坊、TEA TOP、發發
