▲具俊曄（右）的規劃是自己先繼承大S（左）的部分遺產後，再透過信託基金留給她的小孩。（圖／大S IG@hsushiyuan）

▲大S（左）和S媽（右）的感情很親密，生前一直都很孝順，還買房給媽媽住。（圖／黃春梅臉書）

女星大S（徐熙媛）去年2月過世，母親S媽（黃春梅）和丈夫具俊曄都有權繼承遺產，先前傳出2人各自找不同律師處理此事，疑似鬧不合，但如今熟悉S家的友人透露，其實兩人早有共識，就是要守護大S的遺產，不讓錢落入大S前夫汪小菲的口袋，確保大S的2個小孩會是最大受益者。據《鏡週刊》報導，具俊曄沿用大S生前的法務團隊處理遺產繼承問題，主要是希望能把錢透過信託方式交給專業機構打理，不落入汪小菲手裡，要全都留給大S的2個未成年子女。至於S媽為何另外找來李靚蕾的律師團隊，傳出是因為她不喜歡大S本來的律師在處理大S和汪小菲離婚一事的做法，與具俊曄無關；況且在大S過世後，S媽深陷悲痛，一路走來都靠家人的協助與陪伴，與女婿根本不可能不合。而S媽找律師的目的也和具俊曄相同，就是希望守住大S的遺產，把錢留給寶貝孫子。S家的友人也強調，S媽與具俊曄之間的溝通非常順暢，沒有對立的問題。但針對以上爆料，目前S家均無正面回應。至於大S的遺產究竟有多少？外界推估總額約在6億至10億新台幣之間。資產核心為名下的2處台北信義區豪宅，分別是與具俊曄同住的「台北信義」以及送給S媽居住的「國家藝術館」，兩處房產目前市值約為4.6億、2.1億台幣，再加上大S的廣告代言以及過去拍戲的片酬收入等，才被認為遺產最高有可能達10億元。