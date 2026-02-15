我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（如圖）祝汪小菲賺錢，直言要考慮現實層面的問題：「不然她的孩子誰顧啊」。（圖／微博@果汁的快樂生活）

▲大S紀念雕像揭幕，小S伸手觸摸後，轉過身早已淚流滿面。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲大S逝世週年當天，F4成員只有周渝民（左）、言承旭（右）到場。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星大S（徐熙媛）在本月2日逝世滿1週年，當天徐家人為她舉辦紀念雕像揭幕儀式，演藝圈的好友們也都聚集在一起緬懷她。。但過去朱孝天曾在直播時說過，，如今大S過世，朱孝天選擇幫汪小菲帶貨賣酸辣粉，朱孝天定居中國後以直播帶貨維生，去年他曾因幫汪小菲賣酸辣粉惹來不少罵聲，當時朱孝天開直播解釋，他會幫汪小菲推廣品牌「麻六記」，是因為站在他的立場，他是真的很希望汪小菲可以賺大錢，「不然她（大S）兩個孩子誰照顧啊？」朱孝天認為大S過世後，小孩就剩下爸爸，所以他衷心希望汪小菲有好的收入，才能好好照顧孩子。朱孝天當時在直播中也哽咽痛哭，直言大S是「貫穿了我們4個人生命中的一個女孩子」，當初F4因和大S主演偶像劇《流星花園》才爆紅，朱孝天對大S充滿感激，更提到其他F4隊友：「」。朱孝天邊說邊拭淚，顯然想到大S還是很不捨，粉絲見狀也紛紛留言，「今天這場直播，看哭我了」、「是呀，汪好了孩子們才能好，無論怎麼樣，還有孩子呀」、「天哪，這種愛真的絕了，不是她（大S）粉絲的人都要淚目」、「當他說：我真的希望汪掙很多很多錢，不然誰照顧她的孩子。我真的淚奔了」。而大S過世週年當天，由具俊曄親手設計的紀念雕像在金寶安墓園揭幕，言承旭、周渝民都身穿黑衣出席，神情看起來相當哀傷。S媽和小S則輪流上前觸摸、擁抱雕像，忍不住痛哭失聲。大S的丈夫具俊曄則攙扶著S媽，整個人身形看起來消瘦許多，看來也還沒走出傷痛。至於朱孝天，他個人近期爭議頗多，去年他和F4團員們在五月天的演唱會上合體，本來有機會復出推出新歌，朱孝天卻疑似因為太大嘴巴、不願配合保密工作，最後只剩言承旭、吳建豪、周渝民組成F3，再搭配五月天的主唱阿信以及亞洲天王周杰倫一起推出新歌〈恆星不忘〉；這組合也被調侃是F3+2，後來的《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會也由阿信代替朱孝天的位置演出。