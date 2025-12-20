「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會昨（19）日在上海登場，由F4成員言承旭、周渝民、吳建豪，加上五月天的主唱阿信合體開唱。表演進行到言承旭的SOLO環節時，他突然拿出一條流星項鍊，掛在一個望遠鏡上，致敬《流星花園》道明寺送杉菜項鍊的名場面，藉此哀悼今年2月過世的女星大S（徐熙媛），現場氣氛令人不捨。

▲言承旭演唱會拿出流星項鍊！哽咽悼大S　致敬《流星花園》名場面（圖／微博＠新浪娛樂）
▲言承旭唱歌唱到一半，拿出信封和項鍊，哀悼好友大S。（圖／微博＠新浪娛樂）
言承旭演唱會哀悼大S　流星項鍊復刻名場面

言承旭昨日在SOLO環節，帶來歌曲〈我是真的真的很愛妳〉，唱到一半時，言承旭緩緩走向放在舞台上的望遠鏡和行李廂，並從箱子內拿出一封信，和一條流星造型的項鍊。只見言承旭神情哀戚，邊唱歌邊把項鍊掛在望遠鏡上，雖然全程未多說一個字，但很明顯是在悼念已故好友大S。

因為這個用望遠鏡看流星，接著送出定情項鍊的劇情，是偶像劇《流星花園》中，道明寺送杉菜項鍊的名場面。但如今飾演杉菜的大S不在了，獨留飾演道明寺的言承旭，讓人格外鼻酸。言承旭在望遠鏡上掛上項鍊後，也雙手緊握麥克風、遮擋住臉，看起來似乎有點哽咽。

▲言承旭演唱會拿出流星項鍊！哽咽悼大S　致敬《流星花園》名場面（圖／微博＠新浪娛樂）
▲言承旭雙手緊握麥克風，表情哀傷，疑似哽咽。（圖／微博＠新浪娛樂）
和大S是至交好友　言承旭8月還去金寶山探望她

事實上，言承旭和大S不僅是合作過的夥伴，私下更是非常要好的朋友。在大S過世後，言承旭曾在微博寫下長文，哀悼這位摯友；他直言，「S，是那個每一次，只要被需要時，從來沒有缺席過的天使。」表示大S總會在他遇到困難時，給他很棒的建議和人生態度，幫助他度過低潮。今年8月時，言承旭也被拍到在賈永婕夫妻的陪伴下，一起去祭拜大S，可見他始終把大S放在心上。

▲大S徐熙媛（左）與言承旭（右）曾因《流星花園》成為經典螢幕情侶，大S逝世半年後，言承旭被拍到前往她的墓地悼念，還有她生前好友賈永婕作陪，賈永婕特別以劇中的人名對大S說道：「杉菜，道明寺來看妳了。」（圖／取自財兜魚微博）
▲大S（左）與言承旭（右）因《流星花園》結緣，成為好友。（圖／微博@財兜魚）
