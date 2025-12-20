「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會昨（19）日在上海登場，由F4成員言承旭、周渝民、吳建豪，加上五月天的主唱阿信合體開唱。表演進行到言承旭的SOLO環節時，他突然拿出一條流星項鍊，掛在一個望遠鏡上，致敬《流星花園》道明寺送杉菜項鍊的名場面，藉此哀悼今年2月過世的女星大S（徐熙媛），現場氣氛令人不捨。
言承旭演唱會哀悼大S 流星項鍊復刻名場面
言承旭昨日在SOLO環節，帶來歌曲〈我是真的真的很愛妳〉，唱到一半時，言承旭緩緩走向放在舞台上的望遠鏡和行李廂，並從箱子內拿出一封信，和一條流星造型的項鍊。只見言承旭神情哀戚，邊唱歌邊把項鍊掛在望遠鏡上，雖然全程未多說一個字，但很明顯是在悼念已故好友大S。
因為這個用望遠鏡看流星，接著送出定情項鍊的劇情，是偶像劇《流星花園》中，道明寺送杉菜項鍊的名場面。但如今飾演杉菜的大S不在了，獨留飾演道明寺的言承旭，讓人格外鼻酸。言承旭在望遠鏡上掛上項鍊後，也雙手緊握麥克風、遮擋住臉，看起來似乎有點哽咽。
和大S是至交好友 言承旭8月還去金寶山探望她
事實上，言承旭和大S不僅是合作過的夥伴，私下更是非常要好的朋友。在大S過世後，言承旭曾在微博寫下長文，哀悼這位摯友；他直言，「S，是那個每一次，只要被需要時，從來沒有缺席過的天使。」表示大S總會在他遇到困難時，給他很棒的建議和人生態度，幫助他度過低潮。今年8月時，言承旭也被拍到在賈永婕夫妻的陪伴下，一起去祭拜大S，可見他始終把大S放在心上。
畫面來源：微博＠新浪娛樂
我是廣告 請繼續往下閱讀
言承旭昨日在SOLO環節，帶來歌曲〈我是真的真的很愛妳〉，唱到一半時，言承旭緩緩走向放在舞台上的望遠鏡和行李廂，並從箱子內拿出一封信，和一條流星造型的項鍊。只見言承旭神情哀戚，邊唱歌邊把項鍊掛在望遠鏡上，雖然全程未多說一個字，但很明顯是在悼念已故好友大S。
因為這個用望遠鏡看流星，接著送出定情項鍊的劇情，是偶像劇《流星花園》中，道明寺送杉菜項鍊的名場面。但如今飾演杉菜的大S不在了，獨留飾演道明寺的言承旭，讓人格外鼻酸。言承旭在望遠鏡上掛上項鍊後，也雙手緊握麥克風、遮擋住臉，看起來似乎有點哽咽。
事實上，言承旭和大S不僅是合作過的夥伴，私下更是非常要好的朋友。在大S過世後，言承旭曾在微博寫下長文，哀悼這位摯友；他直言，「S，是那個每一次，只要被需要時，從來沒有缺席過的天使。」表示大S總會在他遇到困難時，給他很棒的建議和人生態度，幫助他度過低潮。今年8月時，言承旭也被拍到在賈永婕夫妻的陪伴下，一起去祭拜大S，可見他始終把大S放在心上。