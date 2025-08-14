我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《流星花園》紅遍亞洲，戲中成為一對的大S（中）與言承旭（左二），戲外曾經傳不和，但多年之後彼此已經化解不愉快，成為互相關心的朋友，卻因為大S病逝而天人永隔。（圖／摘自IMDb）

▲言承旭近期才和F4其他成員再度合體製造話題，昨（13）日就前往金寶山玫瑰園，去悼念當年一起合演《流星花園》的大S。（圖／摘自 IG @jerry_yan_official）

大S徐熙媛今年2月在日本病逝，家人已將她骨灰安葬在金寶山玫瑰園。她生前最知名代表作《流星花園》的男主角言承旭，昨（13）日也和她生前好友、台北101董事長賈永婕與其夫婿王兆杰一起前往玫瑰園悼念她，言承旭穿著一身黑，對著她的墓地似乎講了些話，還看得出流下眼淚。對此，賈永婕表示是大家約好一起去，也有跟大S說道：「杉菜，道明寺來看你了。」根據《壹蘋新聞網》，言承旭對著大S的墓地講話，約停留了13分鐘，離開墓園後獨自駕車到金山吃素食，還邊吃邊落淚，情緒一下子未能平復。賈永婕則表示不知道他對大S說什麼，只是拍拍他肩膀安慰他，大家心中都還無法接受揮別大S的失落。除了友人們來探訪外，大S的丈夫具俊曄也是常上山陪她，一些來墓園懷念大S的粉絲都看過他的身影，也感到心疼。在《流星花園》中，大S扮演家境不佳的杉菜，卻在校園內與言承旭飾演的富家公子道明寺不打不相識，最後還變成一對情侶，當年不僅在台灣開出收視佳績，還隨即轟動全亞洲，在菲律賓、日本、韓國等地都有大批劇迷，帶動日本漫畫原作被各地紛紛搬上螢幕的熱潮，使得她與言承旭的配對深植觀眾心中。但其實兩人當初被傳不和，下戲也沒聯絡，直到事隔多年，大S特別拍影片為參與《披荊斬棘的哥哥》言承旭打氣，彼此終於化解舊怨。當時大S在影片中說道：「道明寺，我是你的杉菜，我們以前拍戲的時候，動不動就互相耍彆扭，那個時候我覺得你真的是高深莫測的『死小孩』，現在你反而變成一個大哥哥，然後又變得開朗、更有魅力。你是我人生中第一個男主角，道明寺。杉菜永遠都在！」讓言承旭含淚坦承挺感動，彷彿又回到當時合作的情景。沒想到，多年後《流星花園》中的F4能再合體，杉菜卻已離世，讓劇迷感慨。