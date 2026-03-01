我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小玥兒（左）跟著汪小菲（中）去逛母嬰用品店，幫弟弟挑禮物。（圖／小紅書＠自我救贖）

▲馬筱梅上個月返台待產，並順利生下兒子。（圖／微博＠王牌教父）

▲汪小菲對剛出生的兒子相當寵愛。（圖／馬筱梅IG@hsiaomei0718mandy）

女星大S過世後，女兒小玥兒、兒子箖箖交由前夫汪小菲照顧。而汪小菲再婚台灣網紅馬筱梅（Mandy），她上個月才剛生下兒子「小馬寶」，在台北坐月子，汪小菲也帶著小玥兒、箖箖返台陪伴；昨（28）日更有民眾直擊小玥兒隨著汪小菲去逛母嬰用品店，她認真聽店員介紹，似乎在幫剛出生的同父異母弟弟挑禮物，讓網友大讚她真的是最懂事的星二代。昨晚小紅書上有網友發文，曝光小玥兒和汪小菲一起去逛母嬰用品店的照片，只見11歲的小玥兒身穿白衣，留著一頭黑色長直髮，背影看起來十分乖巧；她和汪小菲一起認真聽店員介紹，似乎在幫剛出生的弟弟小馬寶挑禮物。照片曝光後瞬間引發討論，網友稱讚小玥兒很懂事，看起來對同父異母的弟弟也非常關心：「小孩子的世界是單純的，希望她的世界永遠是滿滿的愛」、「小玥兒挑選禮物的樣子真暖，家教真好」、「親媽一定給她很多愛，讓她也懂得如何去愛人，少點仇恨吧，希望上一代的恩怨不要影響到孩子」、「有這麼一個溫柔的姊姊，是小馬寶的福氣」。事實上，馬筱梅過去就曾稱讚過大S的兒女都十分乖巧、有禮貌，更大讚：「是親媽教得好」。而她也不強迫大S的兒女叫她媽媽，她曾在直播時透露，小孩一開始都叫她「姐姐」，但汪小菲覺得這樣輩分會亂掉，才要小孩改口叫馬筱梅「阿姨」。總之，不論稱呼如何，網友只希望汪小菲不要偏心，好好照顧3個孩子，成為有擔當的爸爸。