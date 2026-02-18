女星大S（徐熙媛）和前夫汪小菲所生的兒女在大S過世後，跟著汪小菲一起生活。而汪小菲2024年再婚娶回台灣網紅馬筱梅（Mandy），馬筱梅如今即將臨盆，因此汪小菲陪她返台過新年，除夕夜在馬筱梅娘家吃年夜飯，還帶著大S的兒女一起過節，飯後又去淡水河放煙火，儀式感十足。
汪小菲帶小孩在台北過年 回馬筱梅娘家
汪小菲再婚後，馬筱梅成了兒女小玥兒、箖箖的繼母，陪著汪小菲一起照顧小孩，如今馬筱梅即將臨盆，一家人也一起返台過年。日前除夕夜時，汪小菲在直播中拍到年夜飯菜色，有明蝦、雞湯、清蒸石斑魚、烏魚子、佛跳牆、水餃等料理，表示這些都是岳母準備的，小玥兒、箖箖也在場，他們沒有回大S和具俊曄的家，而是跟著汪小菲、馬筱梅一起過年。
吃完年夜飯後，汪小菲也分享他帶著老婆小孩到淡水河畔放煙火的影片，雖然他沒拍到小孩正面，但從現場的歡笑聲也可聽出，一家人心情都很不錯。粉絲看了也紛紛留言，「孩子們能正常生活就好」、「汪小菲現在真的很幸福了吧，兒女雙全又要當爸了」、「菜色看著還行」、「馬筱梅媽媽也太好了，照顧全家人」。
馬筱梅即將生產！自爆小孩乳名取好了
馬筱梅也透露，她和汪小菲已幫肚子裡的寶寶取了小名，至於名字的部分，「音」已經確定了，但要選哪個「字」汪小菲還在苦惱，所以他們目前沒打算公開。而馬筱梅過去也經常在直播中分享她與大S兒女的相處細節，表示兩個小孩其實都很聽話，想去哪玩都會問她的意見，徵求她的同意，這也讓馬筱梅大讚「親媽教得好」。
資料來源：小紅書、微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
汪小菲再婚後，馬筱梅成了兒女小玥兒、箖箖的繼母，陪著汪小菲一起照顧小孩，如今馬筱梅即將臨盆，一家人也一起返台過年。日前除夕夜時，汪小菲在直播中拍到年夜飯菜色，有明蝦、雞湯、清蒸石斑魚、烏魚子、佛跳牆、水餃等料理，表示這些都是岳母準備的，小玥兒、箖箖也在場，他們沒有回大S和具俊曄的家，而是跟著汪小菲、馬筱梅一起過年。
吃完年夜飯後，汪小菲也分享他帶著老婆小孩到淡水河畔放煙火的影片，雖然他沒拍到小孩正面，但從現場的歡笑聲也可聽出，一家人心情都很不錯。粉絲看了也紛紛留言，「孩子們能正常生活就好」、「汪小菲現在真的很幸福了吧，兒女雙全又要當爸了」、「菜色看著還行」、「馬筱梅媽媽也太好了，照顧全家人」。
馬筱梅也透露，她和汪小菲已幫肚子裡的寶寶取了小名，至於名字的部分，「音」已經確定了，但要選哪個「字」汪小菲還在苦惱，所以他們目前沒打算公開。而馬筱梅過去也經常在直播中分享她與大S兒女的相處細節，表示兩個小孩其實都很聽話，想去哪玩都會問她的意見，徵求她的同意，這也讓馬筱梅大讚「親媽教得好」。