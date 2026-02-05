我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張蘭代理律師在微博發文，表示已蒐證完畢，將對《M字閒聊》提告。（圖／微博@姐寶無衣）

藝人大S（徐熙媛）在去年2月2日過世，而在她離世後，中國小宇宙廣播平台節目《M字閒聊》於去年就推出一集節目，深度剖析汪小菲以及汪母張蘭對大S的抹黑，內容提到汪小菲取走夫妻共同帳戶內的8000萬新台幣，結果大S只是刷他的信用卡買東西就被說是拜金女，相當不公平。該節目也因此爆紅，還在小宇宙頒獎典禮獲獎。不料近日卻傳出張蘭將對節目開告，代理律師表示已蒐證完畢，並指出節目挑起對立，「打擾逝者親屬安寧」。張蘭代理律師在1日於微博點名《M字閒聊》，表示節目相關音頻、標題、留言都已蒐證完成，並強調：「其中談到的一切事實口說無憑，且涉嫌多重違法」。該名律師也進一步表示，逝者已逝，但部分粉絲惡意煽動輿論、挑起對立，「打擾逝者親屬安寧、兩個未成年子女來之不易的正常生活，侵犯未成年人利益，實屬應當譴責之舉，也是對逝者遺願的公然踐踏」。律師指出，北京市互聯網信息辦公室已對部分極端粉絲帳號進行封禁處理，並在媒體公開。律師表示張蘭一直遵守法院規定與司法裁定，並喊話大家尊重司法權威，「不造謠、誹謗，不傳謠、不煽動網暴。否則，張蘭女士已經完成區塊鏈證據固定，保留訴訟追究的權利」，再度引發熱議。不少網友指出張蘭也曾多次在直播批評大S，「她當年在直播間說的那些也構成以上你列舉的這些了吧，構成法律犯罪了吧」、「正義這詞你們也配說」等。《M字閒聊》的集數「汪小菲張蘭給大S潑過的髒水，我們必須講清楚」在日前獲獎，內容提到大S與汪小菲的婚姻內幕。其中最關鍵的爭議在於，大S曾說過汪小菲取走夫妻共同帳戶中的8000萬元，這筆錢是她賣掉婚前房產換來的鉅款，本用於繳納兩人婚後居住的「台北信義」豪宅房貸，但汪小菲卻將錢拿走，並對外宣稱在台灣的房子都是他買給大S的，顯然是對大S的抹黑。更遑論在婚後大S對汪小菲開的S Hotel出錢又出力，付出的金額根本高達上億台幣。不過汪小菲並未感謝大S的付出，反倒經常借錢不還，甚至就連離婚協議好的贍養費也經常拖欠。另外，汪小菲離婚後信用卡還是給大S使用，但這是兩人當初說好的條件，信用卡消費也多用來支付孩子生活所需，汪小菲卻公開大S的部分購物清單，指控她買奢侈品拜金、亂花錢，可這些數字根本不及大S花在汪小菲身上的萬分之一。《M字閒聊》希望能透過節目內容為大S平反，該集也在獲獎後再度爆紅。