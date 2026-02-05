我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S離世滿1年，徐家人日前在金寶山墓園幫她舉行追思活動。（圖／經紀公司提供）

▲大S（左起）與小S、范曉萱、阿雅從高中就相識，超過20年的友情未曾變質，並合體錄製陸綜《我們是真正的朋友》。（圖／翻攝自微博）

女星大S（徐熙媛）去年2月2日過世，日前屆滿1週年，徐家人在金寶山墓園幫她舉行追思活動，「七仙女」中的阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱等人均有到場。小Ｓ（徐熙娣）與范曉萱、阿雅在台上合唱〈姐妹們的聚會〉，忍不住哽咽，畫面讓人看了鼻酸。事實上，這首歌是在纪念大小S、范曉萱與阿雅四姐妹的堅定友情，歌詞生動描寫姐妹們在婚後或年老後仍要相聚的快樂情景。歌曲〈姐妹們的聚會〉收錄在2001年《絕世名伶》專輯中，由小S親自作詞作曲，並找來大S、范曉萱、阿雅一起合唱，背後故事充滿濃厚的「閨密情」，靈感正是來自於她們私下聚會的真實狀態，歌詞寫道「老了以後還是要繼續」、「誰不在場就拿他當話題」，如今大S離世讓人聽了格外傷感。在大S追思活動上，小S（徐熙娣）與范曉萱、阿雅再次唱起這首歌，不過卻少了大S，讓三人唱著唱著忍不住紅了眼眶，差點唱不下去，而小Ｓ唱到最後更是強忍淚水、聲音顫抖：「姐妹們的聚會好happy⋯⋯好happy。」影片曝光後，許多一路看著大小S長大的網友，不禁感嘆：「眼淚真的停不下來」、「她的美、她的好，會永遠在我們心中」」、「震驚她離開，更震驚居然已經一年了」、「她是我們心中永遠的仙女」、「看到S的表情忍不住哭了」。大S與小S、范曉萱、阿雅從高中就相識，超過20年的友情未曾變質，並合體錄製陸綜《我們是真正的朋友》，四人在節目中的互動，展現堅定友誼。大S當時也在節目中感性說：「我們四姐妹現在要聚在一起很難，有家庭、有事業等，有一天聊起我們四個人一定要多聚，於是興起若四人一起做節目，就可以正大光明的聚在一起。」大S離世一年，阿雅3日發文悼文，坦言過去一年都不敢深想，怕面對摯友離去的傷痛，「也許這也是經常夢見妳的原因」，阿雅表示大S走得瀟灑，還好把笑容和溫柔留給了大家，她看見紀念雕像後，知道最懂大S的就是具俊曄。