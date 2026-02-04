大S（徐熙媛）逝世1周年，紀念雕像「熙媛的永恆軌道」2日在金寶山「碑林名人區」落成，徐家親友出席揭幕儀式，稍早，「S幫」四姐妹成員吳佩慈發文悼念摯友，透露大S當時正在經歷第一段不順遂的婚姻，對方告訴她，「等妳也不快樂了！我想要和妳重組家庭。」還說要出門賺錢養吳佩慈。
大S約定要重組家庭當爸爸 吳佩慈：妳在唱衰我嗎
吳佩慈在IG發文表示，追思會當天，她分享了一個她和大S之間及私密的小故事，當時大S正在經歷第一段不快樂的婚姻，某天，她跟吳佩慈說：「等妳也不快樂了！我想要和妳重組家庭，我當爸爸出去賺錢養你們，妳當媽媽在家裡照顧孩子。」
聽到大S這麼說，吳佩慈立刻回：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」吳佩慈表示，大S後來找到畢生摯愛，這個重組家庭的約定沒有實現，「可是她讓我知道我們可以是彼此的依靠，所以我失去的豈是一個好朋友而已啊！我美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐，永遠愛妳！」
小S語音傳來噩耗 1年前哽咽顫抖說熙媛走了
阿雅（柳翰雅）也是四姐妹成員，日前她接受大陸雜誌《人物》訪問，回憶去年過年正與女兒在國外滑雪，回到室內打開四姐妹的群組，當下聽見小S極度崩潰的聲音，訊息中簡短交代了病情，最後小S用顫抖的語氣吐出「熙媛剛剛走了...」幾個字。
與小S相識超過30年的阿雅說，她從未聽過小S如此心碎的聲音，這則語音讓她一輩子難忘。阿雅因為時差關係當下無法立刻聯繫徐家人，她就這樣獨自在飯店房間的客廳靜坐了一整夜，隨後才敢聯繫范曉萱，兩人痛哭一場後，阿雅就推掉所有工作，立刻飛回台北陪伴小S兩個禮拜。
阿雅飛回台灣陪伴小S 曝她強撐到一半痛哭失聲
在台北陪伴小S的日子裡，阿雅目睹了小S在極度悲慟中掙扎的模樣，她透露，小S當時努力維持生活步調，試著做日常家務，但情緒往往在瞬間崩塌：「很多時刻，上一秒徐熙娣還在廚房做飯，還能聊天，下一秒就會突然失聲痛哭。」
所幸在小S丈夫許雅鈞與女兒們的悉心照料下，小S才漸漸從悲傷中「撐起來」，重新回到自己的生活軌道。阿雅感嘆，大S走得乾脆，風格快狠準，確實是「非常熙媛」的方式。
資料來源：Pace Wu /吳佩慈IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳佩慈在IG發文表示，追思會當天，她分享了一個她和大S之間及私密的小故事，當時大S正在經歷第一段不快樂的婚姻，某天，她跟吳佩慈說：「等妳也不快樂了！我想要和妳重組家庭，我當爸爸出去賺錢養你們，妳當媽媽在家裡照顧孩子。」
聽到大S這麼說，吳佩慈立刻回：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」吳佩慈表示，大S後來找到畢生摯愛，這個重組家庭的約定沒有實現，「可是她讓我知道我們可以是彼此的依靠，所以我失去的豈是一個好朋友而已啊！我美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐，永遠愛妳！」
阿雅（柳翰雅）也是四姐妹成員，日前她接受大陸雜誌《人物》訪問，回憶去年過年正與女兒在國外滑雪，回到室內打開四姐妹的群組，當下聽見小S極度崩潰的聲音，訊息中簡短交代了病情，最後小S用顫抖的語氣吐出「熙媛剛剛走了...」幾個字。
與小S相識超過30年的阿雅說，她從未聽過小S如此心碎的聲音，這則語音讓她一輩子難忘。阿雅因為時差關係當下無法立刻聯繫徐家人，她就這樣獨自在飯店房間的客廳靜坐了一整夜，隨後才敢聯繫范曉萱，兩人痛哭一場後，阿雅就推掉所有工作，立刻飛回台北陪伴小S兩個禮拜。
阿雅飛回台灣陪伴小S 曝她強撐到一半痛哭失聲
在台北陪伴小S的日子裡，阿雅目睹了小S在極度悲慟中掙扎的模樣，她透露，小S當時努力維持生活步調，試著做日常家務，但情緒往往在瞬間崩塌：「很多時刻，上一秒徐熙娣還在廚房做飯，還能聊天，下一秒就會突然失聲痛哭。」
所幸在小S丈夫許雅鈞與女兒們的悉心照料下，小S才漸漸從悲傷中「撐起來」，重新回到自己的生活軌道。阿雅感嘆，大S走得乾脆，風格快狠準，確實是「非常熙媛」的方式。
資料來源：Pace Wu /吳佩慈IG