「熱水浴會讓肺血管壓力會升高，導致急性心衰竭和肺水腫」

▲大S（右）與生前老公具俊曄（左）愛得刻骨銘心。（圖／翻攝自劉QUIZ YouTube）

大S泡溫泉又吃退燒藥致命！醫師痛揭發病經過

▲李樂俊（如圖）分析大S吃退燒藥、泡溫泉是導致急性心衰竭和肺水腫的主因。（圖／翻攝自YouTube）

已故藝人大S（徐熙媛） 去年2月2日於日本罹患流感，肺炎併發心臟衰竭搶救不治過世，本月2日為其忌日，整個娛樂圈痛心哀悼。近日韓國綜藝節目《名人生老病死的秘密》邀來知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준），分析大S在短短5天離開的主因，他指出，大S生前患有心臟二尖瓣脫垂症，服用退燒藥後又泡進溫泉，，使得身體免疫系統無法負荷，醫療團隊難搶救回來。李樂俊於《名人生老病死的秘密》中，還原大S從發病到離世的搶救經過，由於大S生前患有心臟二尖瓣脫垂症，「正常的心臟在收縮時，二尖瓣應該關閉，以防止血液回流，但大S的瓣膜處於鬆弛狀態為了防止血液漏出，心臟不得不過度運作，導致過載乏力，功能逐漸下降。」大S在日本旅行期間罹患流感，心跳加速、咳嗽、呼吸困難都是頻發症狀，大S服用退燒藥物後，選擇泡溫泉放鬆身體，李樂俊分析，對於有潛在疾病的人來說非常致命，「如果心臟有問題且又有肺炎惡化，熱水浴會讓肺血管壓力會升高，導致急性心衰竭和肺水腫」，相當嚴重。沒多久，大S被送往急診室，診斷為肺炎併發症，再次服用退燒藥後，體溫雖然下降，但李樂俊表示：「對於慢性疾病患者來說，高熱後的體溫下降並不代表恢復，而是身體的免疫系統放棄與病毒的戰鬥，發出『投降』信號」，隨後大S轉至大醫院過程不利，才離世得如此突然。