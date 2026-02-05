女星大S（徐熙媛）去年2月2日過世，日前屆滿1週年時，徐家人在金寶山墓園幫她舉行盛大祭奠活動，「七仙女」中的阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱等人均有到場。范瑋琪和吳佩慈還在大S的墓碑前開玩笑，調侃當天陰雨綿綿又颳風的天氣，可能是大S在不開心，畢竟生性低調的大S，生前最討厭有人為她辦活動，吳佩慈因此對著墓碑笑說：「愛妳，希望妳今天不要太生氣」。
在大S墓碑前開玩笑 吳佩慈：希望妳不要太生氣
大S紀念雕像在2日揭幕，眾多好友都到場一起緬懷、祭拜她，好姊妹吳佩慈、范瑋琪等人也走到大S的墓碑前要拍大合照，這時冷到在發抖的吳佩慈像往日姐妹閒聊般，開玩笑地對大S說：「愛妳，希望妳今天不要太生氣」，一旁的范瑋琪一聽馬上心領神會，笑說：「感覺妳是滿生氣的，因為這天氣不是開玩笑的」。
大S討厭太陽 小S笑喊：下雨天才是她的Style
黑人陳建州則附和道：「還是她故意製造這個浪漫的氣氛？」吳佩慈和范瑋琪聽後異口同聲回答，「絕對是」、「挺浪漫的」。隨後小S（徐熙娣）、范曉萱也加入拍照，小S對著墓碑大喊：「珊（大S乳名），你真的是很會鬧場欸」、「一定要下雨天才是她的Style，大太陽又不行，因為她討厭太陽。」
一行人都覺得當天金寶山的濕冷天氣一定是大S故意製造的，眾人接著話鋒一轉，輪流對大S告白，誇讚大S的雕像真的很美、很可愛，大家摸摸墓碑後，才各自撐傘走進室內。
粉絲讚氣氛溫馨：大S化成雨水擁抱妳們
這段側拍花絮被范瑋琪放上IG，她表示當天現場的花束是吳佩慈準備的，粉絲看了影片則紛紛留言：「很溫馨也可愛的氛圍」、「帶著珊珊的那份，繼續勇敢走下去吧」、「珊珊化成雨水擁抱妳們每一個人」。
不過眾人在聊天時，范瑋琪曾吐出一句：「這比日本的冬天還冷，是怎麼回事」，雖然是想形容當日的天氣真的很差，但大S就是在日本的冬天過世的，范瑋琪冷不防脫口這句話，也讓部分網友認為她重提傷疤、說話不會看場合。
影片來源：范瑋琪IG
影片來源：范瑋琪IG