▲大S紀念雕像遭轟不像本人，藝術總監李承道出面分享創作理念，背後故事與細節讓不少粉絲再度淚目。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝術總監解釋理念 雕像不只還原外貌

透過造型與細節，承載屬於大S的人生精神與情感軌跡，

▲具俊曄等了大S 20年，相愛3年後卻天人永隔，一年來他始終在墓園陪伴大S，其深情可見一斑。（圖／翻攝自李承道臉書）

刺青細節曝光 把兩人故事刻進作品

真正的思念，或許不在於複製一張臉，而是在於把愛與回憶，轉化成能長久陪伴家人的存在。

▲大S（中）年輕時就曾戴著與如今紀念雕像上的同款髮箍，讓不少粉絲再度為具俊曄的深情流淚。（圖／翻攝自大S微博）

已故女星大S（徐熙媛） 逝世滿一週年，由丈夫具俊曄參與構思的紀念雕像於本月2日正式揭幕，現場聚集不少親友與圈內人士致意，然而雕像曝光後，網路卻掀起兩極討論，有部分網友直言第一眼「不像本人」，質疑造型與大家熟悉的大S形象存在落差，話題迅速在社群延燒。對此，負責操刀的藝術總監則公開出面說明雕像的創作理念，並且曝光十分深情的刺青細節，讓不少網友恍然大悟，而深情背後的故事，再度引發粉絲淚目。面對討論聲浪，負責操刀的藝術總監李承道出面說明，該作品是一項歷時近10個月的創作計畫，核心並非追求外貌高度擬真，而是希望他強調這座雕像並非單純的形象複製，而是一種將記憶、情感與象徵語彙轉化為立體作品的嘗試。隨著更多創作理念曝光，有眼尖網友翻出大S年輕時的舊照，發現她少女時期就曾以髮帶造型入鏡，神情與雕像呈現的氣質高度相似，瞬間讓輿論風向出現轉折，不少人開始理解這座雕像並非刻意避開「像不像」，而是回到大S最初、最純粹的模樣，也正好呼應具俊曄曾公開提到：「在他心中，大S永遠是初見時的小女孩！」除了整體造型，雕像上的細節設計也逐一被解讀，雕像右手背刻著的小花圖樣，正是大S與具俊曄身上相同的刺青符號；手腕纏繞的三條線，象徵2人婚姻走過的3個年頭，並特別設計成牽手時能彼此相扣的線條配置，藝術團隊透露這些細節並非裝飾，而是將2人身體上的記號，轉化為永恆留存的視覺語言。隨著刺青寓意與創作背景被揭開，越來越多網友認為雕像的價值早已超越「像不像本人」的表層討論，而是呈現出具俊曄記憶中的大S——那個讓他心動、願意用一生去想念的模樣，也有人感性留言指出：「