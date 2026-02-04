已故女星大S（徐熙媛） 逝世滿一週年，由丈夫具俊曄參與構思的紀念雕像於本月2日正式揭幕，現場聚集不少親友與圈內人士致意，然而雕像曝光後，網路卻掀起兩極討論，有部分網友直言第一眼「不像本人」，質疑造型與大家熟悉的大S形象存在落差，話題迅速在社群延燒。對此，負責操刀的藝術總監則公開出面說明雕像的創作理念，並且曝光十分深情的刺青細節，讓不少網友恍然大悟，而深情背後的故事，再度引發粉絲淚目。
藝術總監解釋理念 雕像不只還原外貌
面對討論聲浪，負責操刀的藝術總監李承道出面說明，該作品是一項歷時近10個月的創作計畫，核心並非追求外貌高度擬真，而是希望透過造型與細節，承載屬於大S的人生精神與情感軌跡，他強調這座雕像並非單純的形象複製，而是一種將記憶、情感與象徵語彙轉化為立體作品的嘗試。
隨著更多創作理念曝光，有眼尖網友翻出大S年輕時的舊照，發現她少女時期就曾以髮帶造型入鏡，神情與雕像呈現的氣質高度相似，瞬間讓輿論風向出現轉折，不少人開始理解這座雕像並非刻意避開「像不像」，而是回到大S最初、最純粹的模樣，也正好呼應具俊曄曾公開提到：「在他心中，大S永遠是初見時的小女孩！」
刺青細節曝光 把兩人故事刻進作品
除了整體造型，雕像上的細節設計也逐一被解讀，雕像右手背刻著的小花圖樣，正是大S與具俊曄身上相同的刺青符號；手腕纏繞的三條線，象徵2人婚姻走過的3個年頭，並特別設計成牽手時能彼此相扣的線條配置，藝術團隊透露這些細節並非裝飾，而是將2人身體上的記號，轉化為永恆留存的視覺語言。
隨著刺青寓意與創作背景被揭開，越來越多網友認為雕像的價值早已超越「像不像本人」的表層討論，而是呈現出具俊曄記憶中的大S——那個讓他心動、願意用一生去想念的模樣，也有人感性留言指出：「真正的思念，或許不在於複製一張臉，而是在於把愛與回憶，轉化成能長久陪伴家人的存在。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
面對討論聲浪，負責操刀的藝術總監李承道出面說明，該作品是一項歷時近10個月的創作計畫，核心並非追求外貌高度擬真，而是希望透過造型與細節，承載屬於大S的人生精神與情感軌跡，他強調這座雕像並非單純的形象複製，而是一種將記憶、情感與象徵語彙轉化為立體作品的嘗試。
隨著更多創作理念曝光，有眼尖網友翻出大S年輕時的舊照，發現她少女時期就曾以髮帶造型入鏡，神情與雕像呈現的氣質高度相似，瞬間讓輿論風向出現轉折，不少人開始理解這座雕像並非刻意避開「像不像」，而是回到大S最初、最純粹的模樣，也正好呼應具俊曄曾公開提到：「在他心中，大S永遠是初見時的小女孩！」
除了整體造型，雕像上的細節設計也逐一被解讀，雕像右手背刻著的小花圖樣，正是大S與具俊曄身上相同的刺青符號；手腕纏繞的三條線，象徵2人婚姻走過的3個年頭，並特別設計成牽手時能彼此相扣的線條配置，藝術團隊透露這些細節並非裝飾，而是將2人身體上的記號，轉化為永恆留存的視覺語言。
隨著刺青寓意與創作背景被揭開，越來越多網友認為雕像的價值早已超越「像不像本人」的表層討論，而是呈現出具俊曄記憶中的大S——那個讓他心動、願意用一生去想念的模樣，也有人感性留言指出：「真正的思念，或許不在於複製一張臉，而是在於把愛與回憶，轉化成能長久陪伴家人的存在。」