▲大S紀念雕像揭幕，具俊曄（左）和S媽神情充滿思念。（圖／記者吳翊緁攝影）

大S（徐熙媛）去年2月2日過世，日前迎來她逝世週年，丈夫具俊曄在金寶山揭開替愛妻打造的銅像，韓國綜藝節目也首度曝光大S過世當天的細節，讓許多粉絲不解，為什麼具俊曄每天去金寶山，還能有時間錄節目？而根據節目透露，具俊曄認為自己的狀態還不方便受訪，會同意公開，只是因為希望世人記得大S的好，讓人驚呼，「這份愛超越生死。」韓國綜藝節目《名人病與生死的祕密》揭露了大S過世的細節，有網友看完之後在社群平台上發文，好奇具俊曄幾乎每天到金寶山探望大S，怎麼會還有時間錄綜藝？而節目上也揭露，具俊曄覺得自己的狀態還不適合受訪，但希望所有愛大S的人，都能記得她，讓人不禁感嘆，「愛最具體的模樣，大概就是具俊曄了吧。」還有人提到汪小菲過去和大S的婚姻，一比較就得知誰才是真愛，而大S年幼的家人並沒有參與揭雕像儀式，又被拿來大作文章，還傳出是S媽怕他們難以承受才沒安排出席，而汪小菲現任妻子馬筱梅則多次在直播中吐露家人非常乖巧懂事，也沒有後媽的問題，汪小菲的好友李進良也曾說，他們夫妻倆幾乎每週都飛台北，算是非常親力親為。