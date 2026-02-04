我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S逝世週年，親友齊聚雕像揭幕儀式。（圖／經紀公司提供）

S媽也強調，「我覺得熙媛重生了，我心才開了！」對此《NOWNEWS今日新聞》再關心S媽，直至截稿前尚未收到回應。

女星大S（徐熙媛）去年2月2日過世，享年48歲，本月2日忌日這一天，其老公具俊曄設計的紀念雕像於金寶山揭幕，備受各界關注。值得一提的是，大S與前夫汪小菲的一對子女，當天沒有出席，被發現身處中國北京，S媽（黃春梅）被指不讓子女出席，對此，S媽稍早火大發聲，點名汪小菲舉止可憎，「汪爸爸放假立刻把孩子帶回北京？」飄出不爽意味。大S過世本月2日滿週年，具俊曄率領眾位親友赴金寶山，出席大S雕像揭幕儀式，當天不少藝人與親友冒雨到場，陪伴S家度過這個重要時刻，可是，外界發現當天大S生前與汪小菲留下的一雙兒女未到場，S媽被指稱不讓兒女出席，今稍早《三立新聞網》報導，S媽稱「汪爸爸放假立刻把孩子帶回北京？」語氣怒火不小。事實上，大S前夫汪小菲的現任老婆馬筱梅，先前也針對大S兒女沒出席揭幕儀式表態，透露孩子們目前正在北京放寒假，因此並未在台灣，表示目前2人主要由汪小菲親自陪伴，也有保母從旁照料，分工照顧日常起居，並非外界所猜測的無人照看，馬筱梅更語氣不爽地說：「孩子們不該有正常的生活嗎？」引發各界熱議。