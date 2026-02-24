我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪小菲（左）老婆馬筱梅（右）順利生產，男方成為3寶爸。（圖／微博＠硬控娛樂家）

夫妻備孕一年多 春節飛台陪產

▲張蘭（如圖）透過微博跟粉絲分享馬筱梅順利生兒子的消息。（圖／翻攝自微博）

體重僅增7公斤 待產期間低調

已故女星大S（徐熙媛）前婆婆、汪小菲母親張蘭今（24）日在社群平台開心宣布喜訊，透露媳婦馬筱梅已於昨日順利生產，迎來兒子「小馬寶」，讓她再度升格當奶奶，影片中張蘭笑得合不攏嘴，直誇新生兒哭聲宏亮、皮膚白嫩，相當討喜，消息曝光後，網友紛紛留言祝福，也讓汪小菲正式成為三寶爸。汪小菲與馬筱梅於2024年再婚，婚後積極備孕，歷經1年多終於迎來新生命，春節期間汪小菲特地飛來台灣陪伴待產妻子，也與母親張蘭一同在台北度過年假，產前他曾分享除夕團圓畫面，並帶孩子走訪夜市，氣氛溫馨，隨著寶寶誕生，一家人再添喜氣。張蘭在影片中提到，馬筱梅懷胎10月期間仍相當勤奮，不僅持續直播工作，還貼心照顧繼子女從未喊苦，她直言她已經將這樣的兒媳婦「視如己出」，對其付出與體貼深感欣慰。據悉，包含月子餐、月嫂與月子中心安排等細節，馬筱梅多半親力親為，展現獨立作風。馬筱梅先前透露，自己懷孕期間體重增加約7公斤，產前維持在51公斤左右，身體狀況良好未出現明顯不適，春節期間她多在家休養，未隨家人外出走動，汪小菲也曾分享，小孩貼心表示要買地瓜球回家給她吃，家庭互動溫馨可見。近年汪家經歷不少風波，如今迎來新生命，也讓家族氛圍顯得更加緊密，張蘭如願抱孫，汪小菲則迎來人生新階段，外界關注後續是否會公開寶寶照片或分享更多細節，目前一家人沉浸在新生喜悅之中。