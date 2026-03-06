我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾2026世界棒球經典賽「台日大戰」資訊

⚾2026世界棒球經典賽C組最新戰況

⚾中華隊 VS 日本賽事轉播

⚾中華隊30人名單

▲WBC中華隊今日公布30人最後名單。圖中李灝宇傷退，張政禹（9號、味全龍）替補進入30人名單。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

⚾日本隊30人名單

⭐日本隊名單亮點整理：9位MLB球員史上最多、大谷翔平連續2屆參賽、「台灣殺手」今永昇太沒入選、世界大賽MVP山本由伸參戰

▲2026日本WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

⚾️中華隊先發投手鄭浩均vs.日本先發投手山本由伸

▲雖然鄭浩均過去擁有豐富的國際賽經驗，其中不乏U18、U23以及亞運會，但這卻是他首次在成棒一級國際賽扛起重任。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲日本隊日前記者會就正式宣布由洛杉磯道奇隊超級球星山本由伸掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026 WBC經典賽中華隊賽程，從3月5日開始一連4天都有比賽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

⚾2026世界棒球經典賽中華隊晉級之路

▲澳洲昨戰展現強投豪打實力，以3：0擊退中華隊，創下隊史在國際賽史上首度完封台灣的紀錄。（圖／記者葉政勳攝）

⚾️經典賽預賽晉級規則 失分率是什麼？

今（6）日台灣時間晚間6點2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊將在東京巨蛋交手地主大魔王日本武士隊。中華隊在首戰輸澳洲後，幾乎已經退無可退。中華隊方面確定由中信兄弟「美美」鄭浩均掛帥先發，日本隊則由世界大賽MVP山本由伸先發主投。《NOWnews》為讀者整理台日大戰轉播、30人名單，以及賽程等觀戰重點。開打時間： 2026年3月6日 18:00（台灣時間）比賽地點： 日本東京巨蛋分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）🇹🇼中華隊：0勝1敗／🇦🇺澳洲：1勝0敗／🇰🇷韓國：1勝0敗／🇨🇿 捷克：0勝1敗／🇯🇵日本：未出賽：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視中華隊在首戰失利後，今日晚間將迎戰世界排名第一的地主日本隊。教練團決定派出「美美」鄭浩均掛帥先發。由於中華隊明日中午將立即對陣捷克，面臨體能極限考驗的「晚接午」硬仗，鄭浩均能否在今晚有效拉長投球局數，將成為中華隊續命的關鍵。28歲的鄭浩均雖曾歷經2024年整季報銷的低潮，但2025年回歸後展現強大宰制力，11場先發投出1.49的優異防禦率，不僅是兄弟球團的本土核心，更是本屆名單中唯一具備穩定中職先發實力的成員。儘管他曾有U18、亞運等國手資歷，但這卻是他首次在成棒一級國際賽舞台登板，挑戰性不言而喻。日本隊日前記者會就正式宣布由洛杉磯道奇隊超級球星山本由伸掛帥先發。山本上賽季在大聯盟不僅奪下12勝，更憑藉超狂的「中0日」表現獲封世界大賽MVP。日媒《體育報知》進一步預測，在山本完成投球任務後，極可能由繼承歐力士「18號」衣缽的左投宮城大彌接手，上演歐力士前後任王牌接力的豪華戲碼。現年27歲的山本由伸，目前正處於職業生涯巔峰。他不但是兩屆世界大賽冠軍成員，更是去年的新科世界大賽MVP。上一季他在大聯盟繳出173.2局、12勝、201次三振的宰制級數據，證明自己是世界最強先發投手之一。第一輪分組會內賽台灣3月5日在日本東京巨蛋，接續迎戰澳洲、日本、捷克、韓國，力拼前2名晉級8強。連續4天比賽加上3月7日晚接午的比賽，是這次循環賽當中被公認比較具有挑戰的地方。尤其交手澳洲的首戰，中華隊無法如願奪下首勝，往後的幾場比賽將會越來越關鍵。2026經典賽首戰中華隊以0：3不敵澳洲隊，回顧過去五屆經典賽，中華隊唯有在首戰取勝時才能闖進八強，其餘首戰吞敗的四屆最終皆在預賽止步；今日吞敗後，中華隊在海外巨蛋的戰績也跌至1勝10敗的低谷。教練團深知，若澳洲持續在預賽扮演關鍵變數，中華隊明晚對決日本就具備「必須取勝」的絕對壓力。除了力拚翻盤，每一場比賽的失分控管也將成為能否突圍的關鍵。目前最理想的劇本是日本維持4連勝，而中華隊在後續比賽中擊敗韓國與捷克，並期待澳洲吞下敗仗。預賽採「分組單循環賽制」，每隊與同組對手各交手一次。若出現戰績相同情況，將依規定進行比較。規則分為兩種情境：：以雙方對戰勝負決定排名。：依序比較「最低失分率」、「最低自責分率」、「最高打擊率」，若仍無法分出高下，則以抽籤決定。其中最關鍵的指標為「失分率」，計算方式為「失分 ÷ 防守出局數」。若出現三隊同為2勝2敗的局面，例如中華隊、澳洲與韓國戰績相同時，將優先比較失分率高低。回顧2023年賽事，中華隊在A組取得2勝2敗，卻因失分率偏高，最終排名墊底，無緣晉級。