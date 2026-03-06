今（6）日台灣時間晚間6點2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊將在東京巨蛋交手地主大魔王日本武士隊。中華隊在首戰輸澳洲後，幾乎已經退無可退。中華隊方面確定由中信兄弟「美美」鄭浩均掛帥先發，日本隊則由世界大賽MVP山本由伸先發主投。《NOWnews》為讀者整理台日大戰轉播、30人名單，以及賽程等觀戰重點。
⚾2026世界棒球經典賽「台日大戰」資訊
開打時間： 2026年3月6日 18:00（台灣時間）
比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
⚾2026世界棒球經典賽C組最新戰況
🇹🇼中華隊：0勝1敗／🇦🇺澳洲：1勝0敗／🇰🇷韓國：1勝0敗／🇨🇿 捷克：0勝1敗／🇯🇵日本：未出賽
中華隊0：3澳洲
韓國11：4捷克
⚾中華隊 VS 日本賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
⚾中華隊30人名單
投手（16人）：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）
、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
捕手（3人）：吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、自由球員）、蔣少宏（63號、味全龍）
內野手（6人）：鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、張政禹（9號、味全龍）、江坤宇（90號、中信兄弟）
外野手（5人）：Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）
⚾日本隊30人名單
⭐日本隊名單亮點整理：9位MLB球員史上最多、大谷翔平連續2屆參賽、「台灣殺手」今永昇太沒入選、世界大賽MVP山本由伸參戰
投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
⚾️中華隊先發投手鄭浩均vs.日本先發投手山本由伸
台灣抗日先發——鄭浩均
中華隊在首戰失利後，今日晚間將迎戰世界排名第一的地主日本隊。教練團決定派出「美美」鄭浩均掛帥先發。由於中華隊明日中午將立即對陣捷克，面臨體能極限考驗的「晚接午」硬仗，鄭浩均能否在今晚有效拉長投球局數，將成為中華隊續命的關鍵。
28歲的鄭浩均雖曾歷經2024年整季報銷的低潮，但2025年回歸後展現強大宰制力，11場先發投出1.49的優異防禦率，不僅是兄弟球團的本土核心，更是本屆名單中唯一具備穩定中職先發實力的成員。儘管他曾有U18、亞運等國手資歷，但這卻是他首次在成棒一級國際賽舞台登板，挑戰性不言而喻。
日本王牌右投——山本由伸
日本隊日前記者會就正式宣布由洛杉磯道奇隊超級球星山本由伸掛帥先發。山本上賽季在大聯盟不僅奪下12勝，更憑藉超狂的「中0日」表現獲封世界大賽MVP。日媒《體育報知》進一步預測，在山本完成投球任務後，極可能由繼承歐力士「18號」衣缽的左投宮城大彌接手，上演歐力士前後任王牌接力的豪華戲碼。
現年27歲的山本由伸，目前正處於職業生涯巔峰。他不但是兩屆世界大賽冠軍成員，更是去年的新科世界大賽MVP。上一季他在大聯盟繳出173.2局、12勝、201次三振的宰制級數據，證明自己是世界最強先發投手之一。
⚾️2026經典賽中華隊賽程
第一輪分組會內賽台灣3月5日在日本東京巨蛋，接續迎戰澳洲、日本、捷克、韓國，力拼前2名晉級8強。連續4天比賽加上3月7日晚接午的比賽，是這次循環賽當中被公認比較具有挑戰的地方。尤其交手澳洲的首戰，中華隊無法如願奪下首勝，往後的幾場比賽將會越來越關鍵。
⚾2026世界棒球經典賽中華隊晉級之路
2026經典賽首戰中華隊以0：3不敵澳洲隊，回顧過去五屆經典賽，中華隊唯有在首戰取勝時才能闖進八強，其餘首戰吞敗的四屆最終皆在預賽止步；今日吞敗後，中華隊在海外巨蛋的戰績也跌至1勝10敗的低谷。
在吞下首敗後，晉級8強最保險的方案唯有「三連勝」，但面對實力強大的地主日本隊，這無疑是場硬仗。無論台日大戰輸或贏，中華隊都必須全力拿下捷克與韓國。如果最終輸給日本，中華隊只能寄望日、韓聯手擊敗澳洲，屆時將形成「互咬」局面，進入殘酷的失分率（TQB）比拚。
教練團深知，若澳洲持續在預賽扮演關鍵變數，中華隊明晚對決日本就具備「必須取勝」的絕對壓力。除了力拚翻盤，每一場比賽的失分控管也將成為能否突圍的關鍵。目前最理想的劇本是日本維持4連勝，而中華隊在後續比賽中擊敗韓國與捷克，並期待澳洲吞下敗仗。
⚾️經典賽預賽晉級規則 失分率是什麼？
預賽採「分組單循環賽制」，每隊與同組對手各交手一次。若出現戰績相同情況，將依規定進行比較。規則分為兩種情境：
⚾ 兩隊戰績相同：以雙方對戰勝負決定排名。
⚾ 兩隊以上戰績相同（含三隊以上）：依序比較「最低失分率」、「最低自責分率」、「最高打擊率」，若仍無法分出高下，則以抽籤決定。
其中最關鍵的指標為「失分率」，計算方式為「失分 ÷ 防守出局數」。若出現三隊同為2勝2敗的局面，例如中華隊、澳洲與韓國戰績相同時，將優先比較失分率高低。回顧2023年賽事，中華隊在A組取得2勝2敗，卻因失分率偏高，最終排名墊底，無緣晉級。
