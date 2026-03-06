中央氣象署表示，今（6）日東北季風增強，北部、東半部雨區擴大，甚至可能出現較大雨勢；氣溫驟降，白天北部、宜蘭高溫約17至22度，中南部25至29度，入夜中部以北與宜花低溫下探14至16度，周末（3月7日至3月8日）轉為乾冷型態，降雨縮減，僅東半部及北海岸仍有零星雨。
今天天氣：華南水氣減少 東北季風又增強
3月6日今天的天氣，氣象署指出，華南水氣減少並遠離，隨後東北季風增強，迎風面北部、東半部、恆春半島陰有短暫雨，中南部山區有零星降雨，基隆北海岸、東北部降雨較持續、明顯，有較大雨勢發生的機率，外出請記得攜帶雨具備用，中南部平地則為多雲到晴、可見陽光。
氣溫方面，各地清晨低溫為17至19度，白天高溫在北臺灣下降到18至20度，其他地區則為24至26度，尤其南部可來到28度左右，感受溫暖微熱，晚上隨著東北季風增強，各地溫度會再下降一些，普遍來到16至18度，尤其北臺灣為15、16度，感受偏涼。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風再增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島地區，影響程度需視上游污染物累積及降雨情況有所改變，且中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：北東持續有雨 周日緩緩回溫
3月7日明天的天氣，氣象署說明，清晨東北季風影響，北臺灣天氣較涼，其他地區早晚也涼；周日白天起東北季風減弱，北臺灣氣溫稍回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，大臺北地區也有零星短暫雨。
一周天氣：冷暖變化快 周末轉乾冷
氣象署提及，下周一至下周三第二波東北季風南下，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，下周一、周二各山區也有零星短暫雨。下周四至周六又有一波東北季風接力。
氣象署補充，下周一至下周三北部15度左右，其他地區低溫15至17度，高溫24至26度。
資料來源：中央氣象署
