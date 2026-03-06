我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊WBC經典賽今晚交手C組大魔王日本，賽前焦點莫過於中華隊先發投手鄭浩均，將遭遇日本一線大聯盟巨星，除了最大咖的世界巨星大谷翔平之外，最難纏的打者恐怕是日本一福岡軟銀的「打擊天才」近藤健介，他具備頂尖選球眼與纏鬥能力，在經典賽嚴格用球數限制下更具優勢，宛若「用球數殺手」。現年32歲的近藤健介2011年選秀時還以捕手參選，最終第4指名加入日本火腿，生涯第4年起靠打擊逐漸站穩先發，成為太平洋聯盟最強打者之一，2017年出賽57場，繳出不科學的4成13打擊率、5成67上壘率，連續4年打擊率破3成。近藤健介早年打擊型態不以長打見長，而是球棒控制與精準選球為主，生涯至今出賽1361場、共5445個打席中，選到857次保送、僅被三振803次，保送數甚至比被三振還多。值得注意的是，近藤健介2023年轉戰軟銀後，仍在29歲之齡成功轉型，首年就敲出26轟，難能可貴的是，他全年依舊選到109次保送，並未因追求長打忽略選球，就此成為全方位打者，近3季OPS都在175以上，搖身一變成為全日職最強打者之一。由於經典賽有嚴格用球數限制，預賽先發投手單場最多用球數僅65顆，近藤健介的選球與纏鬥能力預料將成為大殺器。中華隊於昨戰先吞一敗情況下，本場推派中信兄弟王牌鄭浩均先發，他上次出賽是在台日交流賽面對軟銀，先發2.2局雖無失分，但投得相對辛苦，不僅用掉58球、還因抽筋提早退場。